Con Messi a la cabeza, Argentina inició sus entrenamientos para enfrentar a Honduras en Miami

En las próximas horas se espera el arribo de los defensores Lisandro Martínez y Cristian Romero, quienes no pudieron viajar directo a Estados Unidos por no tener la visa y no haberla podido gestionar en Inglaterra por el fallecimiento de la Reina Isabel II.

La reacción de Diego Vázquez sobre el partido ante Argentina en Miami

Paulo Dybala es una de las dudas en Argentina, ya que no vio acción por lesión en el juego del domingo donde la Roma perdió ante Atalanta, pero se sumó al equipo y será evaluado por los médicos.

El seleccionador Lionel Scaloni dirigió la práctica de la Albiceleste y comenzó a preparar la táctica que usará para el compromiso ante Honduras (6:00 PM, horario hondureño).

Luego del choque ante la Bicolor, los argentinos se enfrentarán a Jamaica el 27 de septiembre en la ciudad de Nueva Jersey.