Diego Vázquez de cara al duelo ante la Argentina de Messi: “Hay que ser valientes, todos tenemos miedo”

¿Cómo dejar buena imagen tras las críticas que recibió Honduras en un amistoso contra Brasil? Nos consideran un rival de menos categoría. Hay una diferencia marcada entre Conmebol y Concacaf, sin embargo Honduras en una selección fuerte de Concacaf y en ese aspecto no creo que por lo menos el cuerpo técnico y jugadores lo vean así, quizás la prensa o en lo externo lo puedan ver de esa manera, pero me parece que Honduras en el área es fuerte independientemente de que no hizo una buena eliminatoria.

Luis López viene de una lesión y el llamado de Marcelo Santos. ¿Es miedo el que tienes por dirigir ante una selección de alto perfil? Todos tenemos miedo, cómo vos cuando entrevistaste la primera vez, pero hay que ser valientes, para nada, son emociones lindas, las disfrutamos de esa manera, yo creo que eso pasa en todos los partidos, yo hasta que me retiré tenía ese miedo escénico que te dije antes de jugar un partido, que a veces te ayuda a hacer las cosas bien, es un motor, te ayuda a estar despierto. Muchas veces es miedo escénico, le pasa a todos los jugadores, incluso lo dicen los mejores del mundo hasta antes de retirarse, que ya cuando no sintieran eso no iban a jugar más. Son sensaciones que te ayudan a estar vivos y alerta. Estamos bien en esa parte.

¿Andy Najar como lateral o en ataque?

Vamos a ver como están, en su club está jugando de lateral izquierdo, puede ser que juegue en posición defensiva o puede ser en la segunda línea. Esto es bueno porque estos jugadores se adaptan a diferentes posiciones. Vamos a ver, todavía no sé.

Cuánta falta hace que no estén jugadores como Alberth Elis y Choco Lozano.

Todo jugador es importante, obviamente siempre hacen falta los jugadores importantes, pero tenemos otros y venimos de hacer muy buenos partidos en la Nations League, ellos están lesionados, entonces esperemos que los que estén lo hagan de la mejor manera, siempre somos positivos. El fútbol no es de individualidades, si bien todos son necesarios no existe más el jugador que solo va a ganar un partido, sin embargo son muy importantes.

Pedro Troglio dijo que es difícil aconsejar a los jugadores ante ese pánico escénico que puedan tener por el tipo de rival. ¿Qué piensas tú?

Siempre hay trabajos en lo emocional para desarrollar, para crecer, darle herramientas para que estén bien en la cancha, pero bueno, sabemos que es complicado, esa es la pregunta del millón: ¿Cómo se marca al mejor jugador del mundo? O me decís, cómo se marca a Cristiano Ronaldo, por algo son los mejores del mundo, pero tampoco quiere decir que no se pueda porque hay muchos equipos que lo han hecho, hay muchos antecedentes de equipos y selecciones que lo han hecho y han estado bien, la misma Honduras en su momento allá en San Juan, entonces tampoco es que es una tarea imposible, que es difícil sí, lo compartimos, pero se puede hacer.

¿Confía más en la capacidad y condiciones que en los jugadores robustos?

Siempre tiene que haber un equilibrio en todo aspecto, el fútbol tiene caminos infinitos, no todo es fuerza sino sería sumo y no todo es lírico porque también la fuerza y la potencia es importante, entonces lo ideal es tener un mixto de todas esas cualidades.

¿Cómo evitar un juego violento, fuerza excesiva y tener una buena impresión ante Argentina?

No entiendo, el fútbol es un deporte de contacto, siempre habrá roce y fuerza, una cosa es el roce, ser agresivo y otra cosa es la mala intención, hay que diferenciar. Nosotros jamás vamos a mandar a los jugadores que tengan mala intención o que vayan a lesionar a un colega, pero tampoco no le vamos a decir que no tengan agresividad, que no marquen, que no tengan lo normal que te demanda el juego cuando no tenés la pelota.