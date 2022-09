Andy Najar pone el pecho a las balas y responde a todo en su regreso a la Selección de Honduras: ¿por qué no venía?

- LA CONFERENCIA -

¿Cómo tomas el retorno? ¿qué hablaste con Diego para volver?

“Se habló un poco de todo. Siempre y cuando esté bien de salud he estado para la Selección. En el pasado no he podido estar, pero yo tenía mis razones, pero acá estamos de nuevo y el pasado es pasado”.

La polémica con Quioto

“No, ninguna polémica. Son cosas que en el momento se dieron. Todo bien con Quioto, no tengo ningún problema con él”.-

¿Qué te motivó a regresar a la Selección?

“Siempre he dicho que cuando no me siento bien no puedo representar al país, pues no solo es una camisa o equipo, son 9 millones de personas. Ahora me siento bien física y mentalmente, con las ganas de aportar en la Selección”.