Andy Najar y otros legionarios opinan sobre la decisión de Keyrol Figueroa de jugar con Estados Unidos ¿Qué dijo Diego Vázquez?

Esta decisión de Keyrol Figueroa de vestir la camisa norteamericana y no la de Honduras ha provocado mucha controversia y algunos futbolistas legionarios de la Selección Nacional han dado su punto de vista.

“Luis Alvarado dijo que estaba muy cipote para jugar con la Sub-20...Creo que la edad no importa si tienes talento, pero el profesor sabe lo que hace”, agregó Kervin, exjugador del Marathón.

¿Tomó una buena decisión elegir a un país de primer mundo que a Honduras? Fue otra de las interrogantes para Kervin Arriaga y esto dijo: “No sé, eso ya va más al sentimiento de lo que uno pueda sentir (como hondureño). Cada quien se siente orgulloso de ser hondureño, me imagino que él también ya que tiene la nacionalidad”.

En cuanto a Diego Vázquez, entrenador de la Selección mayor de Honduras, asegura que este tema es más de los técnicos juveniles.

“En el caso de Keyrol él vivió mucho tiempo fuera, esa es tarea de los técnicos de la Sub-20 y de la sub-15, en ese aspecto nosotros somos muy respetuosos con los técnicos Alvarado y Canales que están trabajando, hoy les compete más a ellos, en la convocatoria se les puede sugerir, está este y el otro, pero es una decisión de los técnicos, tendrán que hablar con el jugador, pero ya lo llamaron de Estados Unidos, hay que ver cómo está y qué quiere él”, expresó Diego Vázquez.

“Es un chico que ha vivido mucho tiempo fuera, veremos el sentido de pertenecia que adopta. No entiendo mucha gente, cuando hay naturalizados acá no los quieren y cuando están afuera sí los quieren, pongámonos de acuerdo”, comentó el DT de Honduras.

Por último, Joseph Rosales, otra de las novedades de Honduras para los partidos ante Argentina y Guatemala, fue respetuoso con la decisión de Keyrol Figueroa y su familia.

“Es el hijo del capitán, ellos me imagino que hablaron en familia, tomaron su decisión y nada se les reprocha, uno no puede opinar nada de eso. Ellos hablaron mucho y eso no te llega de la noche a la mañana”, concluyó.