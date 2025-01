Ariel Bustamante: ¿hermano de David Ruiz en el radar? ¿cómo convenció al hijo de David Suazo? “El Mundial Sub-17 es obligación”

Sobre todo el coordinar las partes y poderlas armar para un bien en común. Es el puesto o la base de generar o coordinar cosas que el staff lo coordina con la parte administrativa. Hace tiempo se viene trabajando bien, no es que con mi venida se dio vuelta a todo un proceso, no.

¿Cuáles son sus principales objetivos ahora como Coordinador de Selecciones Menores de Honduras?

A corto plazo: el Mundial Sub-17 que lo tenemos en tres semanas. Eso me lleva todo el tiempo, la planificación. Ese es el primer desafío. El 15 de febrero esperamos lograr esa clasificación. En julio de 2026 se viene la Eliminatoria Sub-20.

FIFA, a partir de este año se jugarán los mundiales todos los años por cinco años, de 2025 a 2029, ya se está trabajando. Por el país se están haciendo escauteos, ya hemos visto cómo se ha ido trabajando.

David Suazo le agradeció por la gestión con Luis Suazo, jugador de la Juventus, ¿cómo fue ese filtro?

Fue lo más transparente. A través de un amigo en común hicimos una llamada, me contestó muy amablemente, le expliqué las situaciones que teníamos, le dimos seguimiento a través de video, no teníamos que ver la capacidad de Luis. No es un muchacho que debía venir a una prueba, sino que le fui claro a David, lo que necesitamos es que Luis pueda venir.

David lo entendió, seguramente lo decidió mediante reunión familiar. No lo platiqué como coordinador, sino como padre, lo he localizado y le digo: “Primero hablo como mi padre, quiero que se sienta de la mejor forma”. Le dije que buscara la manera de adaptarse y que luego tomara la decisión. Vino en diciembre, David vino por motivos personales, la grata sorpresa es que no se fue. Ellos decidieron quedarse, me comunicaron que no querían irse, se quedaron trabajando. Ahora sigue en el proceso.