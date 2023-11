Expertos evalúan la ausencia de José Mario Pinto en la Selección de Honduras: “Hay cuatro jugadores adelante de él ahorita”

Las informaciones van y vienen sobre su no llamado y tampoco el técnico Rueda Rivera ha revelado el porqué no convoca a José Mario a la ‘H’. Por eso DIEZ se contactó con los expertos en el tema para conocer su reacción al respecto.

No obstante, en la lista de jugadores se sigue extrañando a José Mario Pinto, jugador del bicampeón Olimpia que se ha consolidado como uno de los mejores del campeonato liguero y también de la Liga Nacional.

Reinaldo Rueda giró la lista de convocados para enfrentar a doble partido a México por la Nations League, serie que aparte de clasificar al Final Four también da boleto para la Copa América 2024.

Uno de los que tomó la palabra fue Arnold Cruz, quien fue escueto, pero muy claro en su breve exposición. “Son decisiones y gustos puntuales del técnico Reinaldo Rueda. Además, en ese sector él ve que puede funcionar Edwin Rodríguez, Alberth Elis, Rigoberto Rivas, Douglas Martínez e incluso Andy Najar, esa es mi opinión, pero sin duda es una ausencia que se debe de evaluar siempre por lo que ha venido mostrando José Mario”

Otro de los que opinó en referencia al tema es Nerlyn Membreño, quien fue un poco más extenso y explicativo. “Es un poco el gusto del técnico, me parece que hay dos puntos de vista desde afuera, creo que Pinto no pasa por el gusto del profe Rueda por las características que tiene como jugador porque a lo mejor le ve alguna situación que no va con la idea de juego que él plantea con la selección y es respetable”.

“La otra, pensando en función de la cantidad de jugadores que tiene en ese puesto. Para mí por ahí puede jugar Palma, también Quioto y en algún momento he visto a Joseph Rosales, creo que lo ha utilizado ahí”, aduce Membreño actual asistente del Marathón.