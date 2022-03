$!Hernán “Bolillo” Gómez previo al juego ante México: “Ahora mismo Honduras no está para ganar, estamos tratando de formar”

El entrenador de la Selección Nacional de Honduras, Hernán “Bolillo” Gómez, atendió a los medios previo al duelo de este domingo ante México por la penúltima jornada de la eliminatoria de Concacaf. El “Bolillo” habló de lo que se puede esperar de Honduras en el estado Olímpico, de si hay presión por no poder ganar partidos y hasta analizó al rival de turno. ¿Qué se juega mañana Honduras? Nosotros venimos tratando de mejorar y encontrar cosas importantes, no hemos obtenido los resultados, hemos tenido partidos donde hay cosas que nos han gustado y este domingo vamos a ir como siempre, de parte nuestra, por el respeto por el país, la camiseta de la Selección, el respeto por el contrario y el respeto por los demás equipos que están peleando por una por una casilla en el Mundial, vamos a poner el máximo esfuerzo en este partido. ¿Cómo está el grupo tomando en cuenta que Honduras ya no aspira nada? Mañana enfrentamos al más grande de la Concacaf, es el equipo que nunca ha faltado a los mundiales, el que maneja esta zona, pero esa es una motivación para cualquier selección. Lo otro, ir a un estadio vacío sí es aburridor, uno no escucha los aplausos, a la gente y tampoco escuchas lo que es necesario, las braveadas... Eso hace falta, que me digan a mí de todo, que le digan a los jugadores de todo.

¿Qué selección veremos ante México? ¿La del primer tiempo en el Rommel Fernández o la del segundo? En el momento que estamos viviendo, Honduras todavía no está en esa situación de despegar e ir creciendo. Honduras sube y baja, sube y baja... este domingo ojalá mantenga el nivel porque si no lo mantiene es un partido peligroso, pero todavía no está en esa situación por lo que me está tocando a mí, formar, convocar jugadores que por primera vez vienen a la Selección, tácticamente vamos a tratar de mantener el estilo que estamos teniendo. Somos un equipo que no hemos podido mantener el cero, estamos buscando eso para tener mayor seguridad. Vamos a ver quiénes están para jugar, la tecnología dicta mucho en la parte física, pero el estilo si va a ser el mismo.

El partido entre Panamá y México en 2015 por la Copa Oro donde hubo polémica por el arbitraje por los penales y expulsiones ¿Le preocupa el arbitraje? No me acordaba ya de eso. No hubo nada dudoso, todo fue claro, no fue penal, pero no me motiva nada de eso, me motiva enfrentar a una gran selección, me motiva que esa gran selección nos va a demostrar hasta dónde hemos avanzado dentro de lo poquito que hemos trabajado, nosotros no tenemos ni 20 entrenamientos con la Selección hondureña, es bueno para nosotros este partido, este equipo nos puede dar algo, arrebatar algo que nos puede dar mayor confianza. La nueva generación, mantener la tranquilidad para jugar como el segundo tiempo ante Panamá bajo presión. Estamos trabajando sobre eso, por ejemplo, la gente dice que usamos a Kervin Arriaga como cinco, yo lo encajo como casi un delantero, por ejemplo Bryan Acosta es un hombre de pase largo, de paredes, de sociedades, pero queremos tengan incorporado el parado táctico que pedimos. La verdad yo estoy como ustedes, esperando qué va a pasar, llegamos ayer, hoy voy a entrenarlos y vamos a jugar mañana, queremos que tengan el mismo carácter, la misma disposición, el mismo orden y el mismo deseo.

¿Habrá cambios en el esquema y de jugadores? “Todavía no hemos entrado a analizar eso porque vamos a entrenamiento, el preparador físico llevará los estudios que tiene y ahí vamos a tomar la decisión”. La cancha del Olímpico, ¿le ha pedido a los directivos mejorarla para el futuro? Mucho hemos hablado de ello y con gente que nos quieren ayudar en ese aspecto. Yo he hablado con un hombre que es de confianza, no voy a decir nombres por respeto, estuvo en Costa Rica y en Panamá, mirando las canchas, porque el fútbol es diversión. Vos lo decís, el equipo que se siente más mal es el mismo Honduras, vos los sacas afuera del país, y bueno no han ganado, pero se le ve algo que sabe jugar bien al fútbol, estamos en Gobierno, la gente, muy empeñados en cambiar las canchas, no mejorarlas. México no termina de convencer como grande de la zona y no se han clasificado al Mundial aún. ¿Qué piensa? “Yo respeto mucho a los mexicanos, a la selección la admiro mucho. Por ejemplo, si miran el trabajo de Canadá, lleva afuera dos mundiales, ha faltado cuatro puntos en esos años para ir a un mundial, este Mundial de Qatar van a ir, pero el Mundial que ellos tienen es el 2026, o sea son trabajos largos, procesos largos, pero con buenas posibilidades de hacer cosas buenas con mucha plata, a nosotros los países de Centroamérica nos cuesta invertir. Lo mismo está haciendo Estados Unidos, no fue al Mundial pasado, pero han hecho proceso, han mejorado a los muchachos, económicamente han invertido en cancha, viajes, amistosos, ellos tienen ese privilegio. México tiene un fútbol interno excelente, canchas excelentes, lo que pasa es que, con el respeto que se merecen, al mexicano no le gusta ningún técnico extranjero. Osorio, en la eliminatoria pasada, hacía ya cinco fechas que tenía clasificada a la selección, tiene un récord y no les gustó tampoco. México nunca se ha quedado afuera, la zona no está fácil, todo está muy apretado”.