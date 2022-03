Probabilidades de Concacaf: Canadá a un punto de asegurar el boleto y México podría clasificarse en el Olímpico

Canaleros y ticos están obligados a ganar sus encuentros para llegar a la última jornada con aspiraciones.

FECHA 13

Domingo 27 de marzo

2:05pm Canadá vs. Jamaica

3:05pm El Salvador vs. Costa Rica

5:00pm Estados Unidos vs. Panamá

5:05pm Honduras vs. México

LO QUE NECESITA CADA SELECCIÓN EN LA FECHA 13

Canadá

- Ganar o empatar con Jamaica

Estados Unidos

- Ganar ante Panamá

- Que Costa Rica empate o pierda con El Salvador

México

- Ganar ante Honduras

- Que Costa Rica empate o pierda con El Salvador

Costa Rica

- Ganar ante El Salvador

- Que México no sume ante Honduras

- Que Estados Unidos empate o pierda con Panamá

Panamá

- Ganar ante Estados Unidos

- Que México no sume ante Honduras

- Que Costa Rica pierda ante El Salvador