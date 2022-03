‘Bolillo’ Gómez se ilusiona con el futuro de Honduras tras empate ante con Panamá: “Este equipo está empezando a hacer un buen trabajo para el 2026”

El entrenador de la Selección de Honduras, Hernán Darío Gómez, alabó el accionar de la plantilla en el empate (1-1) de visita ante Panamá en la jornada 12 de la eliminatoria de Concacaf, clasificatorio a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

En palabras del técnico cafetero, señaló las fallas que sufrió la escuadra catracha en la primera mitad y los aciertos para encontrar el empate y rescatar un punto en el Estadio Rommell Fernández.

“Fue un partido que empezó muy intenso, nosotros quitamos toda intención de juego de Panamá, pero allí perdimos rebotes y fuimos precipitados con el balón. Para el segundo tiempo hicimos más fútbol y ordenados”, inició comentando ‘Bolillo’ Gómez en conferencia de prensa.

Según el DT sudamericano, este resultado le dejó buenas sensaciones de cara al futuro: “Hicimos un buen segundo tiempo con un equipo que está empezando a hacer un buen trabajo para el 2026”.

Sin embargo, dejó en claro que en ejemplo al partido de ida en ”Honduras no le dimos opciones cuando íbamos 2-0, faltaban 10 minutos, Panamá no había hecho un tiro al arco, hoy volvimos a hacer lo mismo” y que “el 1-1 no nos dicta nada; a veces sacar los resultados es bueno para Honduras, pero lo más importante es hacer el análisis de jugadores que no han sido de selección”.