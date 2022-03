Carlo Costly, ex seleccionado de Honduras, se destapa: “A México le está quedando grande esta eliminatoria”

Costly Molina aseguró que no todo es culpa de los futbolistas que juegan en el extranjero y alentó a los directivos hondureños a tomar mejores decisiones para el siguiente proceso.

“Hoy por hoy tenemos jugadores, si está Elis, Quioto, pero no es todo, sabemos que hoy en día la base de la selección es la Liga Nacional y pues la liga está pasando por unos baches increíbles, malísimos y eso nos está pasando factura también”, dijo

“No solo podemos echarle la culpa a Quioto porque está jugando en la MLS, a Elis que juega en Francia, no es toda la responsabilidad de ellos, algo estamos haciendo mal, desde los directivos hasta el cuerpo técnico. Tienen que tomar buenas decisiones para este nuevo proceso que se viene y poder aspirar a otro Mundial”.

Por otra parte, el ex mundialista con la Honduras dejó claro que México ya no es el “gigante de Concacaf” y que Estados Unidos lo igualó.

“Creo que Estados Unidos se está poniendo a la par de México, antes eran superiores en todos los sentidos a las selecciones de Concacaf, en estructura, en canchas y todo eso. Ahora EEUU ya tiene todo eso, es más, mejores estadios que en México”.

Volviendo al partido del domingo, Costly afirmó que Honduras tiene que salir a jugar por limpiar el orgullo y que si él tuviera la oportunidad de volver a jugar contra los aztecas lo haría con los ojos cerrados.

“Esa espina de no quedar en último lugar, lavarse la cara contra México sería importante para cualquier futbolista, es más, si me dices a mí, ¿quieres jugar este partido contra ellos?, me iría con los ojos cerrados. A todo futbolista le encantaría jugar esos partidos contra México y más aquí en casa”, comentó.