$!“Bolillo” Gómez adelanta un cambio ante México, revela si le dolió empatarle a Panamá y afirma sentirse seguro para el proceso 2026

“Uffffff... Muy bien, una afición y un país donde me aprecian, me admiran y me quieren. Esos sentimientos a uno le llegan al fondo del alma”.

“Pues aquí ya lo siento al menos con la gente en la calle, con la prensa es lógico que no porque solo ve resultados y no ve otras cosas que nosotros vemos, pero en la calle siento que hay un respeto y una admiración”.

¿Qué le parece lo pareja que está la eliminatoria, ninguno clasificó al Mundial hasta ahora?

“Es una clasificación muy complicada, yo llevo con esta la segunda, es muy difícil y pareja. Es muy duro, los niveles están iguales, todos están muy cerca en su estilo de juego, ordenados y en otra conformando equipos, muy dura”.

¿Se extrañará la afición el domingo?

“Sí, hay que llamarle para que nos apoyen desde afuera”, dijo el “Bolillo”. Honduras fue sancionada con un partido de castigo por el comportamiento de sus aficionados en el duelo contra El Salvador.

Un periodista mexicano le consultó al DT colombiano sobre el partido del domingo ¿Qué tiene usted que siempre le hace la vida imposible a México?

“Tengo una admiración con México, tienen mí respeto en el fútbol mundial, quizá la más grande del área. Los cotejos contra ellos son motivantes porque estás enfrentando al grande y ellos te enseñan mucho y si no pues te toca sufrir”.

¡Costa Rica agradece! Los memes destruyen a Panamá luego de empatar contra Honduras en la Octagonal

¿Se está acercando la selección a lo que usted pretende?

“A ver, yo he visto mejores partidos en mi proceso de la selección de Honduras que el de anoche, pero como se perdieron no se ven. Ahora que se empató puede que la gente vea un poquito de mejoría. Obvio, los aficionados no están contentos con la selección por todo lo que estamos viviendo y hay que pedirle paciencia. No llevo más de 20 entrenamientos”.

¿Salvaría esta eliminatoria ganarle a México?

“No, no salva nada porque estamos eliminados. Lo que nos salva que los muchachos vayan entendiendo la idea y con esto ir formando los futbolistas, pero tenes que sacar resultados, porque vos como técnico ves que vas mejorando, pero si no sacas resultados la afición no te cree”.

¿Estos tres partidos le cuidan su puesto de trabajo, lo ve así?

“No, yo no me estoy preocupado por eso. A ver ese es un problema que uno tiene que ser como político y vender su trabajo y buscando que voten por uno, no, no. Yo ya tengo mucha experiencia y recorrido. ¿A vos te parece muy bien que yo lleve con tantos problemas que tiene la selección catracha de hace dos eliminatorias?, entonces yo no veo eso normal en directivos ni en la federación”.

¿Usted no tiene dudas de los directivos?

“Pues yo no me pongo a pensar en eso, ni siquiera lo pienso. Yo creo que hay seriedad y hay un contrato hasta 2026, pero soy de los que se va a quedar obligado”.

Honduras bajó de las nubes a Panamá, Bolillo llora en el Rommel Fernández y Thomas Christiansen se vuelve loco

¿Qué le parecieron los debutantes, Cristian Sacaza, Wesly Decas?

“No hablo individualmente. El equipo tuvo momentos importantes, concentración, continuidad y metió. Hablando con mi cuerpo técnico les dije que he tenido mejor partido con Honduras que el de ayer”.