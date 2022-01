‘Bolillo” Gómez tras derrota ante Canadá: “Me queda difícil hablar bien de Honduras después de no ganar en partidos seguidos”

El entrenador de la Selección de Honduras, Hernán Darío Gómez, mostró su impotencia en conferencia de prensa tras sumar una nueva derrota sucedido del 0-2 ante Canadá en la jornada 9 de la octagonal de Concacaf.

En palabras del timonel “hay rachas en la vida y en el fútbol, es muy claro que honduras no tiene una buena racha. Tiene tan mala racha que empieza un partido y a los minutos iniciales va perdiendo, y así son las malas rachas”.

‘Bolillo’ fue claro en que “enfrentamos al mejor rival de la CONCACAF, no ha perdido con nadie y nosotros con muchas dificultades nos ha costado y que “lo de la estadística lo estoy mostrando porque a mucha gente hay que hablarle de esto. Me queda difícil de hablar bien de Honduras después de no ganar en partidos seguidos. Prefiero quedarme y hablar con los jugadores y cuerpo técnico de lo que faltó, el rival fue superior con mucho tiempo de trabajo. El rival es muy potente y muy veloz”.

El DT cafetero lamentó la falta de gol de la H pese a las constantes llegadas que obtuvo. Una mala fortuna para la escuadra catracha a quienes no los quiso tildar de culpables.

“Una de las figuras del partido fue el arquero de Canadá, pero honduras anda en mala racha y no la meten, pero se la meten fácil; ese es un trabajo duro, la verdad sí le puedo decir a la gente, aunque opinaran distinto al resultado porque es el que manda. No puedo señalar a los muchachos porque hubo orden, jugamos bien, hubo dificultades en defensa, andamos en una mala racha larga. Esta racha la tenemos que sacar nosotros”.

Te puede interesar: No vemos una: Honduras cae ante Canadá y sigue dando pena en la eliminatoria de Concacaf