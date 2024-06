Bryan Róchez analiza el proceso de la Selección de Honduras y confirma por qué se quedó para el juego ante Ecuador

“Creo que estamos por el buen camino, a pesar que nos falta llegar al nivel deseado, pero en lo personal creo que vamos por buen camino, hemos tenido victorias muy positivas, derrotas muy dolorosas, pero vamos por una buena ruta y estoy contento de lo que estamos viviendo”, apuntó.

Róchez dice estar muy contento en la “H”. “Felicidad y satisfacción por los goles, pero más por la confianza que me está dando el Profesor Rueda, mis compañeros que me han asistido y me han apoyado, dentro y fuera del campo, consciente que la confianza que te den es y será muy importante”, finalizó.