Bryan Santos, la joyita catracha que está a un paso de jugar con la selección de El Salvador ¿Y Honduras?

Sin embargo, debido a problemas internos o falta de interés desde el consulado de Washington no ha podido obtener su pasaporte hondureño.

Es más, la página oficial de “Universo Es” confirma que el volante zurdo Bryan Santos jugará con El Salvador y lo anuncia como un legionario, luego de firmar por un año con el Cincinnati de la MLS

“Tenemos año y medio que hemos solicitado el pasaporte de mi hijo y nada. Yo no sé, porque nuestras autoridades trabajan así y eso es un dolor de cabeza, es una tristeza y no me han dado ni una cita desde hace año y medio sacar el pasaporte hondureño”, lamentó el padre de Brayan, don Amadeo Santos.