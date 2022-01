$!Carlo Costly recuerda el 8-1 ante Canadá y habla del choque de este jueves: “Puede ser el momento de cambiar las cosas”

“Fue un partido crucial, un partido difícil. Teníamos que ganar ese juego sin importar lo que pasara para llegar a la ronda final. Habíamos tenido algunos problemas en que no habíamos marcado muchos goles, no habíamos jugado bien, entonces creo que ese partido nos ayudó a subir el nivel para luego poder pasar a la siguiente fase”, dijo en entrevista a Concacaf.com.

“El primero fue un cabezazo de frente a un centro de Bengtson y me lancé para cabecear. Había estado en un período seco de no marcar para Honduras y se me salieron las lágrimas porque había pasado tanto tiempo. . Fue un buen gol. Estaba feliz por ese gol. El segundo también fue de cabeza dentro del área en la segunda parte. En realidad, los tres fueron de cabeza. El segundo fue de un pase de Mario Martínez y el tercero de un tiro de esquina, lo jugó Bengtson y yo cabeceé”.

Costly recordó que el clima fue un factor que utilizaron a favor de la “H” aquella tarde en San Pedro Sula.