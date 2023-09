Carter Bodden se pone nervioso en conferencia: revela lo que pasó cuando vio su nombre en la lista de Rueda y, ¿qué dijo de Pavón?

- CONFERENCIA DE PRENSA -

¿Cómo está Carter Bodden con esta primera convocatoria con Honduras?

Me siento muy contento por el llamado a la Selección (Honduras), vengo haciendo las cosas bien y creo que voy a hacer las cosas de la mejor manera.

Nervioso porque lo vive como un sueño

Sí (risas), es un sueño, le voy a aportar más a la Selección y también a mi equipo. Creo que, me da un poco de pena (entre risas).

¿Cómo describe este momento?

Es algo que soñé y le dije a mi mamá que un día iba a llegar a la selección mayor y gracias a Dios que estoy aquí.

Te notamos emocionado, ¿los sueños se cumplen?

Sí, estoy motivado, vengo haciendo las cosas bien y la gente estará conmigo.

¿Te ves debutando mañana?

Primero Dios voy a debutar mañana.

Ese nerviosismo no se nota en la cancha con Real España

En la cancha no paso con nervios, adentro de la cancha no le tengo miedo a nadie.

¿Qué hacías cuando Reinaldo Rueda dirigía a Honduras en 2010?

No me recuerdo, creo que tenía como unos ocho años. Por ahí jugaba en la U-8 del Galaxy y miraba los partidos.

¿Qué significa para usted el que lo dirija Reinaldo Rueda?

¡Jeh, mucho! Un profesor así, estoy contento que me ha llamado.

¿Se imaginó que esa convocatoria iba a ser rápido?

No me imaginé que las cosas iban a salir tan rápido, pero gracias a Dios que vengo trabajando con perseverancia y humildad, las cosas se me están dando.

¿Qué ha platicado con Reinaldo Rueda?

No hemos platicado nada todavía, no me han dicho nada, pero yo sé que cuando estemos solo lo hará.

¿Y con David Suazo?

Tampoco, pero admiro bastante a David Suazo y sé que va a aportar mucho a la Selección.

¿Qué significó para usted el estar en la primera lista de Rueda?

¡Jeh! Cuando vi mi nombre en esa lista no lo pude creer. Estaba acostado en mi casa y mi mamá me llamó y me dijo. Le dije a ella que estuviera pendiente, porque creo que iría a la Selección y gracias a Dios las cosas salieron bien.