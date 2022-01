Chespirito Hernández, el exjugador que aconsejó a Alberth Elis previo al Honduras-Canadá

“No hallo con quién dejar la bicicleta, si la dejo aquí me la ‘peinan’ decía entre risas”, a la vez que reveló quién le había dado el boleto. “Mi padrino, el mayor Saúl Bueso Mazariegos me lo regaló ahorita”.

Sobre sus consejos a Elis, dice: “Le dije que no juegue mucho a la orilla, que se meta al área, que no se tire a las orillas, a él que le manden la pelota y meta los goles, que no se ande quemando”.

Reconoció que Alberth Elis le ayuda económicamente siempre que viene a Honduras. “Sí me ayuda con algunos pesitos, le agradezco mucho eso a él, pero yo le digo que no me engañe así, que mejor me regale un carro”, decía entre risas el Chespirito.

Emilio Rafael Hernández se dedica ahora a pintar rótulos y reside en la colonia de toda su vida, Chamelecón. En su paso como jugador fue parte del Sula, Real Maya y en segunda división jugó con el Yoro, Halcón de Choloma y se retiró a los 42 años con la Real Sociedad de Tocoa en el 2002.