Chirinos aclara por qué no fue convocado a la Selección de Honduras y Luis Palma le responde: “Fue por decisión técnica”

El ex Olimpia respondió a una publicación de un medio hondureño, en el que confirmó que fue decisión técnica el no llamado a la Selección Nacional.

Agregado a lo anterior, minutos después Chirinos publicó un comunicado tajante en donde aseveró que solamente estaba informando lo que sucedió con la Bicolor.

”Mi respuesta no tiene nada que ver con el tema de la Selección, mucho menos con el cuerpo técnico de la H. Él tomó la decisión de no llamarme y explico los motivos por el cual no fui convocado. Mi respuesta al gerente fue que estaba bien y que no había ningún problema”.

”Luego, días después tuve una lesión en mi tobillo que duró tres semanas. Y ya estoy recuperado. Más que todo quería aclarar que no sé de dónde sacaron los de la página de quién subió la nota que por una lesión el cuerpo técnico no me llamó. No fue así. Siempre respeto la decisión de cuerpo técnico y apoyo a los compañeros de profesión que dan lo mejor por la H”.