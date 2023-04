Diego Vázquez no piensa en tirar la toalla con Honduras: “No soy soberbio y no sé de dónde sacaron que celebramos ir a Copa Oro”

Lograr esta entrevista no fue fácil, Diego Vázquez se tomó su tiempo, meditó mucho antes de responder a las preguntas de Diario DIEZ, pero ante la insistencia durante días, el entrenador finalmente accedió. Diego, arropado por sus hijos en Miami, Florida, tras la dolorosa derrota frente a Canadá, no contempla renunciar ni le quita el sueño que comiencen a sonar nombres de otros entrenadores para la Bicolor, confía en su trabajo y solicita tiempo.



El exentrenador de Motagua palpita el gran termómetro que será la Copa Oro, del 26 de junio al 16 de julio, negó que el camerino de la Selección esté en pedazos tras insinuaciones de Luis Palma en su cuenta personal de Twitter. Luego de los constantes bombardeos por las críticas que sigue recibiendo, el argentino también hizo su propia autoevaluación y no se considera una persona soberbia. Fue contundente en su respuesta al ser consultado por los mensajes de Carlos Pavón, quien habló que era una obligación el clasificar a la Copa Oro y que eso no era motivo de festejar. ”Me siento bastante bien, no contento por el resultado ante Canadá, pero bien. Nosotros no nos dejamos llevar por los comentarios, ni por la euforia cuando les ganamos en San Pedro Sula, ni por comentarios de catástrofe porque perdimos en Toronto. Cuando ganamos no somos los mejores y cuando perdemos no somos los peores, hay que tener ese equilibrio para crecer”, lanzó Diego a DIEZ tras perder la oportunidad de clasificar al Final Four luego del 4-1 recibido.

Y agregó: “Creo que se han hecho cosas buenas, lógicamente hay que mejorar, está a la vista que no hicimos un partido bueno, pero sí hemos hecho buenos partidos en esta etapa, pues se ha ganado y antes no se había ganado desde hace mucho tiempo”. Vázquez tiene contrato hasta finalizar la Copa Oro, sin embargo, podrían darse cambios en los próximos días o ratificar la misma continuidad del estratega argentino, quien está cerca de cumplir un año al frente de la Selección de Honduras. LA ENTREVISTA ¿Hay material suficiente para hacer un buen papel en la Copa Oro?Sí, lógico, tenemos para crecer, de hecho, venimos creciendo, pues se venía de dos años y medio de no ganar. Magia no podemos hacer, solo llevamos ocho partidos, lo cual en la Selección seis o siete meses no son nada porque obviamente necesitamos tiempo, no tenemos varita mágica. Canadá en casa era complicado, tuvimos que haber competido mejor, pero bueno, no se pudo. ¿Sobre los comentarios de la gente? Hay unos que están contentos con el trabajo. VER MÁS: Honduras, sin rumbo claro de cara a la eliminatoria y estancada en comparación a otras selecciones de Concacaf Durante el Mundial de Qatar dijiste que los banquillos estaban repletos de inteligencia artificial para tener cada detalle de los jugadores. ¿Está cerca Honduras de tener este tipo de tecnologías? Sí, en ese aspecto tenemos todas las plataformas y seguimientos, en la parte logística no hay ninguna queja. Lo que sí hay que ver es de dónde venimos porque tenemos un montón de tiempo donde no tenemos infraestructuras, no tenemos canchas, los de las ligas menores hay gente con mucha voluntad, pero si no les dan los recursos es complicado. Hay cosas a fondo para mejorar. ¿El cuerpo técnico de la Selección Nacional cuenta con psicólogo? Sí, también tenemos fisioterapeutas, la verdad es que estamos bastante completos, lo tenemos todo, así como un vídeo analista. ¿Bajo tu evaluación en qué escala está la Selección? Es difícil ponerlo exactamente en un número, estamos en un camino, estamos creciendo, hay que tener en cuenta dónde habíamos arrancado, hemos evolucionado. Uno ve lo de Canadá, bueno le ganamos de Canadá y luego perdimos de visita, hicimos un buen partido ante Arabia Saudita. Hay que seguir.

¿Qué sentís que le falta a la Selección? Un montón de cosas. Competimos con cuerpos técnicos que, como en el caso de Canadá, llevan más de cinco años, sumando lo que estuvo con la selección femenil. Entonces, obviamente lo que nos falta es tiempo y paciencia. No me parece la euforia cuando ganamos ni la catástrofe cuando perdemos, hay que tener un equilibrio. Los periodistas son los más llamados a informar, y no a desinformar, porque si yo en un partido veo todo malo y en otro todo bueno, estoy desinformando. Son momentos, hay partidos que no son comparables, los análisis se hacen al final siempre. ¿Hay fisuras en el camerino? Esto lo pregunto por casos como el de Luis Palma. No, para nada, lógicamente que nosotros tratamos de hacer un equipo y no nos basamos en lo individual, lo más importante es la Selección y no la persona. El vestuario está triste por haber perdido como cualquiera, lógicamente no estarán de acuerdo. ¿Si Palma me parece un buen jugador? Yo hablo en general por el equipo, algunos juegan más y otros menos, no hablo exactamente de uno. En este caso, Luis fue convocado y aportó como hicieron los otros desde su lugar. No tuvo minutos porque estuvo enfermo y no se dieron los partidos para que ingresaran, solamente.



¿Por qué creés que hay aficionados y un buen sector de la prensa que presiona por Alex López o el mismo Carlos Pineda? ¿Son estilos de juego que no se acoplan a tus ideas o no calzan en tus esquemas? Siempre cuando perdés dicen que los que dejamos afuera, los que no jugaron eran los mejores, eso pasa siempre. Con el diario del lunes es fácil, el tema es decirlo antes. A ellos dos los seguimos y en cualquier momento los consideraremos. ¿Te molesta que la prensa publique los “posibles candidatos” para tomar el cargo del entrenador estando tú en el puesto? La desinformación no es algo que se puede controlar, hace tiempo se perdía muchísimo y no miré las mismas reacciones, pero no es algo que nos compete a nosotros, nosotros tratamos de hacerlo mejor. ¿Qué pensás de que la gente opina en redes sociales que la Selección juega a nada? No sé, no puedo opinar porque no veo redes sociales, si me dejo guiar de lo que ponen en redes me vuelvo loco. Cuando estaba en un equipo tampoco lo hacía, miro muy poco las redes sociales. Mi Twitter lo reviso una vez por semana. VER MÁS: Diego Vázquez habló sobre el tema de Luis Palma ¿Qué te mandó a decir o qué mensaje le mandaste a Lionel Scaloni, quien estuvo en El Salvador? No, para nada, no le mandé a decir nada (risas). Felicitarlo porque fue campeón del Mundo. ¿A qué atribuís que últimamente han salido tantos detractores? No sé, te lo repito, que cuando ganás hay euforia y cuando hay catástrofe es normal, hacés humo y así lo vivís siempre porque es parte del fútbol. Entiendo en parte lo interno. Anthony Lozano, Alberth Elis y Romell Quioto, ¿en sus pies está tu futuro en la Selección para la eliminatoria mundialista? Nuestra tarea es hacer un equipo, no nos basamos en individualidades. Nosotros tenemos que hacer un equipo para que todos puedan aportar, en la medida que resalta el equipo, resaltará el talento individual, pero no cargamos responsabilidades con excesos a un solo jugador.

¿Qué más necesita Diego Vázquez para entregarle a Honduras una Selección que llene las expectativas de todos? Tiempo, el que le dieron a otros técnicos en su momento. Nosotros necesitamos exactamente lo mismo. ¿Cuál es el planteamiento táctico con el que más te sentís cómodo? Independientemente del que te obligue a plantear cada rival de acuerdo a sus características. Nosotros variamos bastantes los sistemas, hemos jugado con un 4-4-2, un 5-4-1, un 5-2-3 y 5-3-2, variamos. Lo importante siempre son los jugadores y lo que desarrollan dentro de la cancha, nosotros hacemos el sistema de acuerdo a lo que vemos del rival y utilizamos la estrategia para ese partido. ¿Y el jugador hondureño cuál de los esquemas o parados tácticos interpreta y ejecuta mejor? Todos, el jugador es muy consciente, se adapta a todos los sistemas, lógicamente todos los sistemas necesitan tiempo para desarrollarse. En el juego contra Canadá, en la segunda parte cambiaste tres veces el parado táctico, el último funcionó mejor, ¿eso te deja un aprendizaje? El último quedó mejor en este partido, pero no quiere decir que será una fórmula permanente. El partido ya estaba prácticamente sentenciado, entonces el 4-5-1 funcionó, en SPS también funcionó otro sistema, pero bueno, ante El Salvador funcionó otro. Todos los sistemas han tenido éxito, todos han sido campeones, los sistemas han perdido. No pasa por ahí la cuestión, los jugadores deben marcar dos o tres sistemas a la perfección y deben adaptarse en este caso. ¿Por qué la Comisión de Selecciones debería apostar por Diego Vázquez más allá de la Copa Oro? Bueno, es una pregunta que no me la tenés que hacer a mí, sino a ellos. En su momento me contrataron y el objetivo se logró, ahora necesitamos tiempo para seguir creciendo, es simple la ecuación.

Diego, ¿te creen tus jugadores, apostarías a que están convencidos de tus ideas y convicciones? Totalmente, 100%. A estas alturas y con años de recorrido en el futbol, ¿a qué le tenés miedo, futbolísticamente hablando? Miedo, no. Futbolísticamente hablando, esa palabra no. Siempre trato de ser valiente y positivo de ver para adelante y sacar lo bueno de todo. La verdad que eso no está en mi vocabulario, ni mencionés esa palabra. Sí, obviamente tratar de hacer las cosas bien con responsabilidad y compromiso. La palabra miedo, para nada. El argentino es competitivo, aguerrido, sabe lo que busca, pero también se dice que los argentinos son soberbios ¿Diego lo es? o es una simple percepción de otras culturas que no entienden a los argentinos. La verdad que siempre he dicho una frase que uno no se debe creer más que nadie, siempre con los pies en la tierra y la palabra humildad no es ser sumiso y mucha gente confunden la soberbia con decir las cosas de frente. Entonces, ni una ni otra. No me creo más ni menos que nadie; a nivel personal no me creo soberbio, quizá lo pueda decir alguien que no me conoce. Los que me conocen saben cómo soy y tampoco soy sumiso. Poder mirar a los ojos a las personas y trabajar con profesionalidad, eso he hecho siempre. Ya cumpliste el objetivo por el que te contrataron: Copa Oro: ¿estás preparado por si te dicen que no cuantos más con vos? No es algo que yo tenga que responder, los técnicos siempre viven de los resultados y los resultados ahí están, es sencillo. ¿Es suficiente la Liga Nacional y su nivel para que el seleccionador nacional le compita a las selecciones más poderosas de la región? Bueno, es lo que tenemos. Tenemos que tratar de hacer una Selección competitiva y es nuestra tarea, en eso estamos y eso sí nos ocupa bastante. Pero hay que ser realistas, lo he dicho, me parecía una locura cómo la prensa mexicana le exigía al técnico (Tata Martino) ganarle a la selección argentina cuando México tiene un jugador en Europa y Argentina los 30, por ejemplo. También en ese aspecto la prensa tiene que tener ese realismo, cuando piden cosas utópicas me parece fuera de contexto. Tienen que saber dónde estamos, dónde están parados para empezar a crecer. Si se cree más, exige más, está perdido y si se cree menos, también. Tiene que ser la justa medida de donde estamos parados para empezar a caminar y crecer. Eso es lo que hemos empezado a hacer desde el momento que tomamos la Selección.