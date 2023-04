¡Sorpresa! Selección de Honduras logra ascenso en el ranking FIFA pese a su eliminación del Final Four

La Selección de Honduras quedó eliminada del Final Four tras caer 4-1 ante Canadá, pero no todas son malas noticias tras ese duro golpe, ya que el ranking FIFA los hace sonreir.

La escuadra hondureña conoció el primer ranking del 2023 y la Hsaltó un escalón al ubicarse en el puesto 80 a nivel mundial, luego de estar en el pasado conteo del mes de diciembre en el 81.