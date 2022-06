Comunicado: Selección Sub-20 de El Salvador denuncia maltrato de federación previo al Premundial en Honduras

El Salvador está ubicada en el Grupo C del certamen, debutando el domingo (2:00 pm) en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, donde también enfrentarán a Aruba (martes 21) y Panamá (jueves 23).

“Lamentablemente, no hemos recibido de parte de la FESFUT un trato profesional en cuanto a lo que creemos una selección debe tener, para lograr un boleto a Indonesia 2023”, inicia el mensaje enviado por los futbolistas guanacos ante la prensa.

Esto acontece cuatro meses después que los seleccionados de la mayor denunciaran maltratos de la Federación en las eliminatorias, amenazando con no presentarse al juego ante Canadá en febrero por la falta de pago en los premios acordados.

- EL COMUNICADO -

“San Salvador, 17 de Junio de 2022

Estimada afición salvadoreña:

Deseamos manifestar que somos un grupo de jóvenes comprometidos con el país, y cumplir el sueño de todos que es representar al país en un mundial.

Lamentablemente no hemos recibido de parte de la federación salvadoreña de fútbol un trato profesional en cuanto a lo que creemos una selección debe tener, para lograr un boleto a Indonesia 2023.

El día de ayer fuimos tratados de una forma poco profesional e irrespetuosa de parte del comité ejecutivo de la federación. Nosotros soñamos con que algún día la profesión de futbolista salvadoreño sea respetada y valorada como una profesión tal cual, así como en todas las partes del mundo se trata de la mejor forma a los jugadores que pueden buscar una clasificación importante para el país.

Las acciones que consideramos han sido irrespetuosas e incorrectas de parte del comité ejecutivo son:

A. El secretario general, nos prohibió hacer un almuerzo de equipo en el mar, actividad solicitada por el cuerpo técnico y nosotros como parte de generar una mayor unión del grupo. Actividad que no generaba ningún gasto para la federación, más que el uso del autobús.

B. Nuestra salida hacia Honduras, era incierta hasta el día de ayer 16 de junio a las 6 pm, que se nos confirmó que iríamos en avión. Incluso por la tarde, el presidente mencionó que para nosotros era mejor viajar en bus, porque era menos gasto.

C. Ernesto Allwood (directivo), nos menciono que “un boleto para las olimpiadas no significaba nada mas que ponerse una bandera”, y que no había porque pedir ningún premio.

D. El presidente nos dijo ”ya están como la mayor que quieren cosas por escrito” como que fuera algo malo, llegar a acuerdos y ponerlos por escrito. Creemos que es un práctica mundialmente reconocida como formal y seria.

E. Ayer, al recibir los boletos a las 6 pm, nos dimos cuenta, de la exclusión de nuestro director deportivo (Diego Henríquez) en la delegación, en su lugar asignaron a Emerson Avalos (federativo). El secretario (Luis Ernesto Pérez Guerrero) confirmó que era una decisión del comité ejecutivo y había que acatarla.

Nosotros creemos que es justo, que la selección Sub 20 logrando un boleto al mundial, se nos reconozca con un premio económico, lo cual no ha sido de agrado para el comité de la FESFUT. Para las próximas competencias donde tengan participación las diferentes selecciones nacionales, son detalles que deseamos que mejoren para el bien de nuestro fútbol.

Pedimos a los medios de comunicación, no pedirnos declaraciones sobre esta situación a nosotros como jugadores, agradecemos la consideración.

Reiteramos que estamos totalmente comprometidos con el país. Estas acciones de parte del comité ejecutivo, no afectará con nuestro rendimiento dentro del terreno de juego e iremos dispuestos a conseguir un boleto al mundial y una plaza a los Juegos Olímpicos.

Atentamente,

JUGADORES DE LA SELECCIÓN NACIONAL U20 DE EL SALVADOR”.