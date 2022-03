Las grandes sorpresas y ausencias en la convocatoria de Honduras para cerrar las eliminatorias mundialistas

La ‘Panterita’ no podrá estar para los últimos tres partidos de la eliminatoria porque se viene recuperando de una lesión y quiere concentrarse solo con el Girondins , equipo que se está peleando el no descenso en Francia.

El mismo caso es para el Choco Lozano. El Cádiz se encuentra en las últimas posiciones de la liga española, por lo que el hondureño le está dando prioridad a su escuadra para no perder la categoría.

Bolillo Gómez se pronuncia sobre la suspención de Bryan Moya

Deiby tampoco podrá estar ya que el Bolillo reveló que su club, el Panetolikos de Grecia, le solicitó a la Federación la opción de no convocarlo y ellos accedieron.

Sobre Figueroa, el entrenador aseguró que no lo convocaría porque sigue sin equipo. ‘‘Es un símbolo, pero desafortunadamente está sin club y sin juego y eso le quita posibilidades en este momento de estar en estos partidos. Es una persona que admiramos y lo extrañamos por todo lo que representa; hablé con él y le dije ‘si conseguís equipo yo te convoco’ y no me parece lógico traerlo si no tiene equipo”.

Cabe mencionar que tampoco fue llamado Bryan Moya, ya que el jugador de Olimpia ha sido suspendido por la FIFA de toda actividad oficial debido a que mantiene un problema legal con el Zulia FC de Venezuela.

Jonathan Rubio, del Académica de Coimbra de Portugal, Diego Rodríguez, de Motagua, y Kevin Álvarez, de Real España, no fueron convocados por el Bolillo.