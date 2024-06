Cuba se quedó en el país tras el juego eliminatorio y disputó amistoso contra un equipo hondureño

El combinado caimanés no se presentará frente a los “Leones del Caribe” pese haber ganado su primer juego ante Antigua y Barbuda este domingo. No obstante, esto no detuvo a los cubanos de mantenerse en ritmo tras el debut ante Honduras, donde cayeron 3-1 en Tegucigalpa el pasado jueves.

La presentación de Cuba se quedó en el país catracho por el fin de semana para así sostener un partido amistoso contra un equipo de Segunda División de nuestro fútbol, el cual realizaron este domingo por la mañana.