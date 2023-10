Daniel Uberti confiesa el futuro de las selecciones menores de Honduras: Qué pasará con Luis Alvarado y el contacto con Marinacci y Keyrol

Las selecciones menores de Honduras están por tener un nuevo génesis en sus procesos que tiene el objetivo de clasificar a los próximos Mundiales Sub-17 y 20, a su vez en formar nuevos talentos, que puedan integrar la mayor a futuro. Los nombres de los entrenadores Luis Alvarado e Israel Canales son historia y la Fenafuth ya estudia los perfiles de los nuevos timoneles que ocuparan su lugar, de hecho, en los próximos días podrían ser anunciados.

En conversaciones con Diario Diez, el director deportivo de las selecciones menores, Daniel Uberti, reveló que ya están haciendo visorias con jugadores de Liga Nacional y Liga de Ascenso para encontrar el nuevo talento juvenil, además recordó a Valerio Marinacci y a Keylor Figueroa. El ex futbolista uruguayo expresó que no quiere dejar un legado en el fútbol catracho, sino devolver todo lo que Honduras le ha entregado en su carrera deportiva.

CHARLA CON DIEZ ¿Cómo está la planificación de cara a los nuevos procesos mundialistas en selecciones menores? Nosotros ya hemos empezado con visorías por todos los países, estas son para jugadores nacidos en 2005, 2006 de Liga Nacional y de Liga de Ascenso. Estuvimos dos veces en San Pedro Sula, en La Ceiba y en Tegucigalpa. Hemos recibido futbolistas de todos lados y son ellos con los que se piensa competir. ¿Estos nuevos procesos seguirán al mando de Luis Alvarado e Israel Canales o habrá cambios? Estamos planificando nuevos procesos. En el caso de la Sub-17 aún no tenemos denominado un cuerpo técnico y en el caso de la Sub-20 ya tenemos a un equipo técnico en carpeta, pero será la Fenafuth quien la oficialice. ¿Existe una comisión técnica que les brinda los perfiles idóneos para los entrenadores que deben estar al frente de estás selecciones en formación? Sí hay. A partir de ahí tomamos decisiones. ¿Por qué se cortan los procesos al finalizar las diferentes competencias? Todos los procesos son diferentes y en el camino se van manejando diferentes situaciones y es por eso que se van tomando decisiones para los que vienen en camino. Los que sí siguen con este proceso son los futbolistas como Roberto Sorto o Jafeth Munguía ¿cierto? La edad les permite continuar con este ciclo de jugadores de 2005. También está el caso de Anfronit Tatum y Juerguen García. VEA: La petición especial que hizo el padre de Luis Palma a su hijo y confesó como vivió el gol de Champions: “Casi quiebro una mesa” ¿Qué tan importante es para ustedes el desarrollo del torneo de reservas? Para nosotros es fundamental que esté el torneo de reservas funcionando porque es el ámbito donde nosotros podemos ver el desenvolvimiento y desempeño de los jugadores. Los cuerpos técnicos pueden ir observando cómo van participando. Ojalá que la liga mantenga el recorrido que está llevando el torneo. A lo largo de los años se ha dado una percepción de que los jugadores de Olimpia, Motagua, Real España y Marathón han sido los que integran estás selecciones ¿por qué es así? Hay que investigar un poco. Esta última selección Sub-20 tuvo jugadores prácticamente de todos los equipos de la Liga Nacional e inclusive vinieron jugadores de la segunda división. No sé cómo hacían antes y no voy a opinar de cosas donde yo no participe. Lo mismo pasó con la Sub-17 que hubieron jugadores de academias.

¿Cuál es el filtro que ustedes toman para elegir o descartar a jugadores que quieren jugar en selecciones menores que son de otros países, pero son elegibles? En la situación de los aspirantes que están en el extranjero. El problema número 1 es que no tienen documentos hondureños, ese es el primer filtro tener pasaporte hondureño. El siguiente paso es que se les invita a que vengan a competir con los chicos de aquí, a ellos seles solicita un video de un partido completo, no de mejores jugadas o algo editado. A partir de ahí se les invita a un microciclo. ¿Siguieron en contacto con el jugador de la Serie C de Italia, Valerio Marinacci? Los pasos necesarios para alcanzar su documentación no estuvieron listos para que jugara el Mundial Sub-20. No era un trámite tan sencillo y los tiempos que había que manejar no eran suficientes, pero es un jugador que siempre está considerado para otros procesos. Esperamos que su desempeño futbolístico siga en auge y que se pueda completar su documentación. ¿En su momento los resintió que Keylor Figueroa decidiera jugar con la Sub-20 Estados Unidos? Esa es una decisión que su familia determinó y me omito en comentarios.