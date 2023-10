La petición especial que hizo el padre de Luis Palma a su hijo y confesó como vivió el gol de Champions: “Casi quiebro una mesa”

Luego dar un abrazo emotivo y alegre, Enrique Palma , atendió a los medios de comunicación para hablar de ciertos temas. El padre del ex Vida fue consultado sobre: su momento en el Celtic, el gol anulado en Champions, el partido ante Cuba y lo que espera de él (Luis Palma) para el domingo cuando se mida ante Cuba en el estadio Chelato Uclés a las 6:00 pm.

-DECLARACIONES DE ENRIQUE PALMA-

¿Qué tal se encuentra?

Muy bien gracias a Dios por estar en Tegucigalpa visitando a mi hijo y que lo pude saludar antes de irse a concentrar y entrenar con la Selección de Honduras.

¿Ha hablado con él por lo que sucedió ante Cuba?

No, por ahorita no. Mañana tendremos unos minutos y no son regaños, más que todo son consejos y que él siempre acepta. Pero todo bien.

¿Cómo miró el partido ante Cuba?

Tuvieron el partido y Cuba logró sacar ese empate que el técnico quería.

¿Por qué no es el mismo Palma del Celtic?

Lo que yo le he visto en Europa es que allá es otro nivel de trabajo. Él prácticamente tiene una mentalidad rápida y tal vez otro jugadores no le entienden sus jugadas, pero estoy seguro que va a llegar ese momento de que se entiendan.