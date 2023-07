David Suazo se refiere a ser técnico de la Selección de Honduras y lanza: “Si no hay proceso es difícil”

- LO QUE DIJO -

Situación actual de la H

“Honduras tiene que despertar por el material que producimos, pero una cosa cierta es que el talento no te ajusta, la improvisación no te ajusta. No puede ser que una Selección denominada la mejor de centroamerica junto a Costa Rica, no tenga el seleccionador nacional”

Sobre Reinaldo Rueda

“El último Mundial que tuvimos después de 28 años, el profesor Rueda tuvo un proceso de cuatro años y se llevó al Mundial, porqué no copiarlo. Fue exitoso, hay que emularlo, son cosas tan comunes”

Retraso futbolístico

“Si tu dejas de hacer evidentemente has tenido en mente otras ocasiones. Una cosa es clara que si falta el proceso las cosas son difíciles. Panamá no era conocido como un país futbolero, ahora no es que está un paso, sino a cinco pasos. Uno ve a la Selección Sub-20 de Panamá que le mete cuatro goles a México y sorprende, estas cosas tienen que preocupar, porque estas cosas se hacen y aquí no se puede”