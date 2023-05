Camino a la Copa: “Luis Palma debe tener camiseta titular en la Selección de Honduras; Choco Lozano no debe ir a Copa Oro”

Fernández hizo hincapié en que Lozano juega en España no en la Liga Nacional, por lo que saltó Gustavo Roca y afirmó. “Para mi Choco Lozano debe estar sí, que tenga camiseta titular de la selección, no, pero por lo que representa el Choco, debe estar, pero convocado tiene que estar”.

Se metió al debate el tema de Choco Lozano, y Ramírez fue tajante. “No, Choco no debe ser convocado, estamos cansados de esperarlo a que haga algo en la selección. Que encuentre ritmo con otro equipo, porque tiene calidad pero ahora no tiene el nivel para estar, no está encima de Clayvin Zúniga, Romell Quioto o un Elis”

“El que más contención puro por excelencia es Carlos Pineda, tiene que estar en la selección nacional, y Castellanos, pero no es lo que creería nosotros que pueda llevar. Pineda no puede faltar, junto a Arriaga, Deiby Flores”.

“No creo que Diego tenga dudas con los medios. Kervin Arriaga, Deiby Flores, Héctor Castellanos es de los que más juega con Diego en la selección y es del gusto del técnico, y aunque a mi no me parezca, creo que va a estar, y Joseph Rosales”, dijo Gustavo Roca

“La situación de Luis Palma... Diego Vázquez le comunicó a la familia que cuenta con él para la Copa Oro, el futbolista, según la fuente que tenemos, le dijo ‘agradezco, lo voy a pensar y a analizar’. El jugador está en un punto clave de la temporada y ha sido el mejor legionario de Honduras y varios equipos en Europa lo buscan contratar, más el Rangers de Escocia, que es el más cerca que lo tiene”.

“Aquí la decisión está en Luis Palma, pero si no me siento importante y considerado, difícilmente quiera arriesgar mi futuro por algo que no sé si me meterán a jugar, estamos claros que debe estar, pero el futbolista tiene derecho a decidir”, finalizó diciendo.

Tanto Fernández, Roca y Ramírez coincidieron en que el jugador del Aris FC de la Superliga de Grecia debe estar en la nómina oficial de la Copa Oro y siendo jugador con un rol de importancia alta.

EL FORO CAMINO A LA COPA, TERCER EPISODIO