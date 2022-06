Amado Guevara menciona los jugadores de la Selección de Honduras que se asemejan así mismo y a Carlos Pavón

Aquí comienza un nuevo proceso de cara a las competencias previas el eliminatorio rumbo al mundial del 2026 y Amado fue consultado quiénes son los hombres a tomar los papeles de futbolistas como Maynor Figueroa.

“Por características es muy difícil de sustituirlo, ya sabemos lo que significaba Maynor, y sus atributos individuales. Hablar de un sustituto potencial, no, no lo veo, pero sí me da la lógica viendo la convocatoria de Diego Vázquez es que la zaga central será la de Motagua (Denil Maldonado y Marcelo Pereira). Él los conoce bien, ellos saben cuál es la manera de jugar de Diego”, explicó el ex capitan de la Selección Nacional de Honduras.