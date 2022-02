Dos jugadores de Honduras sufrieron hipotermia en el Allianz Field de Minnesota y tuvieron que salir del juego ante EEUU

La Federación de Fútbol de Honduras anunció que dos seleccionados no pudieron retornar al campo en el segundo tiempo ya que estaban congelándose o sufriendo hipotermia y al llegar al vestuario el cuerpo médico tuvo que auxiliarlos y determinaron que no era saludable volver a exponerse al aire libre.

El partido inició jugándose con una sensación térmica de -22 grados centígrados y al final del primer tiempo era -24 y López fue uno de los que no soportó debido a su poca actividad física como arquero.

Ya para el final del encuentro la sensación era de -29, esta situación fue criticada previamente por el entrenador de Honduras, Hernán Darío Gómez.

“Es un partido que no me va a dictar muchas cosas. No es normal, es inconcebible que un poderoso en todos los sentidos te traiga acá para hacer un partido y sacar un resultado. No ha empezado el partido, pero no veo la hora que se acabe. Porque no es para disfrutarlo, es para sufrirlo”, inició contando.

En esta misma línea el periodista David Faitelson alzó la voz y pidió a Concacaf tomar cartas en el asunto.

“La Concacaf debería prohibir que se celebren partidos bajo las extremas condiciones de hoy en Minnesota. “Lo más importante es la salud del futbolista. Y creo que US Soccer no necesita de ello para vencer a sus rivales en la cancha. Una vergüenza”, redactó en su Twitter.

MANUEL DE SEGURIDAD DE US SOCCER NO RECOMIENDA JUGAR PARTIDOS ASÍ

Según un manual de seguridad publicada por la Federación de Fútbol de Estados Unidos cuando existe una temperatura de -11 grados Farenheit (-24) hace entrar el juego en un “nivel de alerta negro” y en este caso recomienda la cancelación y reprogramación en el interior debido a la amenaza de congelación y otras enfermedades que podrían desencadenar una situación “mortal”.

Según este mismo manual de seguridad, los futbolistas que se expongan a este clima extremo corren el riesgo de enfrentar el “congelamiento” y agrega que “ esto puede causar entumecimiento, hormigueo o escozor en la zona afectada. La piel también puede perder su color natural, tornándose pálida o azulada. La congelación puede dañar permanentemente el tejido corporal, lo que lleva a la pérdida de una extremidad en casos graves”.

Pese a esta alerta, ni Concacaf y la Us Soccer hicieron valer el manual, tampoco hubo reclamo previo de la Federación de Fútbol de Honduras.-