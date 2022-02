El enérgico mensaje de Faitelson a los Estados Unidos por llevar a Honduras a jugar en extremas condiciones

David Faitelson no se anda por las ramas, siempre critica lo que no le parece y no importa el color, federación ni país. Esta vez le tiró con todo a los Estados Unidos.

VER MÁS: Tabla de posiciones de la eliminatoria de Concacaf rumbo a Qatar 2022

Las condiciones del clima que imperarán hoy cuando el Estados Unidos vs Honduras se esté jugando en el Allianz Field de Minnesota, no será nada agradable.

Estadounidenses y hondureños jugarán con una temperatura de -20 grados centígrados, una situación inhumana para la práctica de cualquier deporte, algo que no le parece tampoco a David Faitelson.

El panelista de ESPN, crítico de todo lo que no le gusta, escribió en redes sociales en contra de la Federación de Fútbol de este país por organizar este evento en extremas condiciones.

“La Concacaf debería prohibir que se celebren partidos bajo las extremas condiciones de hoy en Minnesota. Lo más importante es la salud del futbolista. Y creo que US Soccer no necesita de ello para vencer a sus rivales en la cancha. Una vergüenza”, redactó en su Twitter.