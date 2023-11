Douglas Martínez envía mensaje a sus críticos por su llamado a la Selección de Honduras: “no vengo a llenarle los ojos a ellos”

La ida de la eliminatoria se disputará el viernes 17 de noviembre en el Estadio Nacional a partir de las 7 de la noche, y no a las 8, como se había anunciado previamente.

¿Te llega en buen momento la convocatoria?

Yo pienso que si. He estado haciendo las cosas bien en los dos últimos años que es el tiempo que he estado afuera de la Selección y el hecho por el que no venía, es por algunas razones que solo ellos saben.

Agradezco al profe Rueda y ahorita ya estamos a disposición de él.

¿Es especial porque es ante México?

Sí, con Diego Vásquez estuve en comunicación y no pude venir por otras cosas pero ya estamos acá.