Edwin Rodríguez pide que “dejen trabajar” al Bolillo Gómez: “Es buen entrenador y buena persona”

“Con esto agarras experiencia y carácter. Vamos a darle vuelta a todo, el fútbol da momentos buenos y también estos que vivimos en la selección que no son tan buenos”, fueron las primeras declaraciones de Edwin Rodríguez, un talentoso mediocampista de Olimpia y llamado a ser parte clave del nuevo proceso hacia 2026 que Honduras está obligada a comenzar tras el descalabro eliminatorio rumbo a Qatar 2022.

Rodríguez a su llegada a Tegucigalpa dejó también algún mensaje crítico para todos aquellos que cuestionan de manera generalizada: “Siempre hay buenos futbolistas, pero la exigencia que te dan es mucha y la gente no sabe muchas cosas que pasan, se entiende porque ellos no están ahí, somos nosotros los que estamos y sabemos lo que pasamos, pero nos tocará seguir trabajando, esperando que todo vuelva a la normalidad porque no es fácil”, expresó.

Para Edwin estos partidos están dejando mucho “aprendizaje” y no para los futbolistas también para “dirigentes, entrenadores, todos, acá no es de culpar a nadie”.

