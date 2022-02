$!Rolin Peña habla de un “golpe en la mesa” a Fenafuth y pide “dejar de taparse los oídos” y “escuchar el clamor de las personas”

“No porque las cosas salieron bien hace ocho años no significa debemos continuar de la misma forma, hay muchos errores, situaciones que no le vienen bien al fútbol como la decisión de traer un técnico cuando estábamos virtualmente descalificados para exponerlo y quemarlo ¿y por qué quemarlo? porque se pierde la confianza, el jugador desconfía, los jugadores y patrocinadores también, uno como dirigente ni digamos, ha sido un cúmulo de errores y ellos se llaman al silencio y no abren las puertas para poder ser ayudados, la responsabilidad está clara es dirigencial”, dijo de forma enérgico.

¿Puede venir un golpe a la Fenafuth?, le consultaron al dirigente, y respondió que “estamos todos preocupados, no hay liderazgo, la Liga es lo mismo y los críticos dicen es que son los clubes, y los clubes somos unos, pero cuando llegamos ‘te caen en vaca’ y toman sus decisiones que ellos consideran las mejores, entonces claro que hay que dar un golpe en la mesa y hablar abiertamente para resolverlo porque si no, ya escuché que dijeron ‘no es que el equipo funciona bien’, o sea dirigentes hablando de funcionamiento y orden táctico, nos estamos metiendo en un rollo que no nos corresponde”.

Es por tal razón que Peña recomienda “sentarse y vincular a más gente, no sé quiénes los asesoran a ellos porque siempre pregunté ¿quién trajo a Fabián Coito? ¿Quién trajo a Hernán Gómez? Nadie dice cómo o por qué o si ellos (los DT’S) saben cómo son, si tienen conocimiento, si conocen las canchas, cómo vive el jugador.Yo escucho que dicen, ‘es que primero preocúpense por las canchas’ ajá y entonces cómo es que antes si clasificábamos con las mismas canchas y hasta en peores en condiciones, pero hay una mala planificación, una mala toma decisiones que nos tiene así, lamentablemente somos el hazme reír de Concacaf y en esta última fecha FIFA todos los equipos contaban con los tres puntos de Honduras, nos están viendo como que no valemos nada y es una lástima”, lamentó.

Por último Peña aclaró que “en esta ocasión voy a defender al jugador porque es el que menos culpa tiene, no le ayudan, no hacen que su entorno sea favorable, sino vean lo de ayer -miércoles- que no es justificación por tema de clima, pero como Federación debo pronunciarme, pero no ahora, sino antes, sabiendo el tema del clima porque estamos exponiendo a los jugadores y sucede lo que pasó con varios jugadores (casos de hipotermia) entonces no nos importa exponer a los futbolistas, solo interesa que el patrocinio esté al día igual que los derechos de televisión, debemos cambiar lejos de que se vengan mundiales cada dos años, luego no nos va ajustar ni para clasificar entre los 48 posibles”, cerró.

Peña asegura que desde abajo las cosas se están haciendo mal y puso como ejemplo al entrenador de la Sub-20 Luis Alvarado quien pasa llamando a los clubes para informar qué jugadores están convocados a los microciclos por lo que considera hay un desorden administrativos donde no se están siguiendo los procesos correctos.