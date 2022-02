$!Bolillo Gómez tras caer con EUA: “El fútbol no es para sufrirlo, tengo en el camerino a jugadores con suero”

Todavía temblando por el frío, el técnico de la Selección de Honduras, Hernán “Bolillo” Gómez, se presentó a la conferencia de prensa para hablar de la derrota 3-0 ante Estados Unidos en Minnesota y aseguró que algunos jugadores terminaron mal por el clima. “Es difícil, muy complicado. El fútbol no es para sufrirlo, tengo en el camerino con todos los muchachos con malestar, hay jugadores con suero. No puedo hacer análisis de los muchachos en este tipo de ambiente y clima de partido”, inició contando. Gómez prefirió no hacer un análisis de la presentación de sus futbolistas en la cancha del Allianz Field. “En esta eliminatoria Estados Unidos si tiene una diferencia importante, pero jugar así no sirve. No es un espectáculo de fútbol, no es normal. En esta situación no soy capaz de hacer un análisis de los jugadores. No soy capaz de hacerlo”, agregó.

Honduras se mantiene última del octagonal de las eliminatorias de Concacaf rumbo a Qatar 2022 y se perfila para terminar en esa posición. ¿Piensa marcharse si esto ocurre? Le consultaron. “Yo no siento que sea el problema. Yo llegué y cogí una herencia, estaba última, casi eliminada. Estamos haciendo averiguaciones, formando, nos queda difícil, pero no soy de entregar las cosas fácil, pero si está complicado y en esa herencia estoy tratado de buscar lo mejor. Hay que seguir trabajando y luchando, esto no puede durar siempre, solo lo quita el tiempo”. Consultado sobre si vio mejorías en su equipo con respecto a los juegos ante Canadá y El Salvador. “No puedo comparar esos dos partidos, lo que vi y sentí, que se tradujo en el partido en ambos juegos, si se pierden decir algo bueno no van creer, los vamos a guardar para el futuro. Hoy, evitame dar un diagnóstico, porque sería injusto, decir que se mejoró o se empeoró porque en estas circunstancias no podían dar un buen nivel de todas maneras”. Bajo el mando del colombiano, la “H” acumuló seis derrotas al hilo. ¿Se arrepiente de haber tomado un proyecto tan comprometido?