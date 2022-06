Edwin Rodríguez: ¿Qué secuelas deja lo de Curazao? ¿Se disculparon los dirigentes? ¿Cuál es su mensaje a los hondureños?

¿Cómo han asimilado la derrota contra Curazao?

“La verdad que después de ese partido tuvimos libre por todo el trajín que tuvimos. Con respecto al partido, es muy difícil de hablar porque se juntan muchas cosas. El profe (Diego Vázquez) nos felicitó por el esfuerzo que hicimos porque prácticamente jugamos con nuestra integridad física, ya que algunos futbolistas estaban demasiado fatigados, pero siempre con la mente al frente pensando en lo que viene y sacar un resultado positivo para clasificar a la Copa Oro”.

¿Los dirigentes se disculparon con usted por lo que pasó en Curazao?

“La verdad no, nadie se ha disculpado, pues los futbolistas son los que dan la cara en todo momento, porque son las que se llevan las críticas. Al final trabajamos para eso, por eso somos jugadores, pero creo que en los futbolístico pudimos haberlo ganado, empatado o perdido, porque las cosas no se han venido dando como queremos y creo que este partido es aparte de cómo veníamos porque el cansancio se vio en la cancha”.

Ustedes no son máquinas... ¿Qué le puede decir a la gente sobre la situación?

“La gente siempre se va por los resultados, te van a exigir porque ellos quieren ganar y eso se entiende. Ellos vienen a divagarse, a divertirse de su trabajo, pero al final hemos trabajado duro, en lo personal no he tenido descanso desde hace dos años y no es una excusa, pero que hagan lo que pasó con todo el plantel se va a ver a la larga que estábamos cansados, a la gente se le entiende porque quieren ganar”.

Luis Cruz atiza contra Fenafuth: “Jugadores están en la Selección para ser obligados a firmar por los grandes, sino, son cortados”

¿Qué secuelas deja este partido contra Curazao?

“Lo tenemos que olvidar porque ya pasó. Ahora tenemos la oportunidad de levantar los ánimos con lo que se viene, vamos a intentarlo ganar, el fútbol es así. Un resultado no se condiciona por lo que pasó, al final uno quiere dar lo mejor”.