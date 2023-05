¿Es Honduras? Técnico de Francia revela el rival a vencer en la fase de grupos del Mundial de Argentina Sub-20: “ Los tres estarán listos”

¿La lista fue complicada de establecer? “ Estoy triste por los jugadores que ayudaron al equipo a clasificarse, especialmente en la Eurocopa Sub-19 el año pasado cuando llegamos a las semifinales, lo que nos permite ir a Argentina. Pero no quiero quejarme. Hay reglas y los clubes están en su derecho, ya que este Mundial no se realiza en fechas FIFA. Tengo a mi disposición 21 jugadores que tienen grandes cualidades. Tendremos cinco días para asegurarnos de que estos jugadores puedan jugar juntos”.

Un reto complicado en Argentina: “Afrontamos este Mundial con mucha humildad pero también con la ambición de pasar la fase de grupos”.

El estreno de Francia en el Mundial: “Soy positivo por naturaleza. No puedo esperar a estar allí. La emoción está ahí. Vine a la FFF para vivir este tipo de eventos. Y cuando digo vivir, no me refiero solo a participar”.

En la primera ronda, se enfrentará a Corea del Sur, Gambia y Honduras. “Por lo que vi en los videos, creo que comenzamos, con Corea del Sur, enfrentando a nuestro oponente más difícil. Los tres, es seguro, estarán listos. Gambia y Corea del Sur llevan diez o quince días, han hecho partidos de preparación. De vuelta a Corea del Sur. Es un equipo, en su disciplina de juego, que me recuerda a Japón, al que nos enfrentamos en noviembre pasado (victoria 2-1). Aunque no sea la misma generación, Corea del Sur llegó a la final contra Ucrania en la última edición, en 2019. Siempre se preparan para estos encuentros, es sólido”.