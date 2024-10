Árbitro mexicano recomienda a salvadoreño Iván Barton para que sea el encargado del Honduras vs México en el Morazán

No creo. A mí nunca me dieron línea para proteger a un equipo o selección. No creo que exista y no creo que ese sea el tema en ese partido. Insisto, quien sea el árbitro no tiene que dejar intimidarse por nada ni por nadie. Sus decisiones no tienen que favorecer o perjudicar a nadie.

Son partidos muy difíciles por el historial que tienen, son muy complicados y, hasta momentos bruscos. El árbitro que designen debe ser muy capaz y desde inicio debe prever que el partido no se vaya por el rumbo de la brusquedad. Hay mucho en juego y el árbitro debe tener mucho cuidado por el tema de violencia y que no se convierta en un duelo lleno de patadas.

¿Qué perfil, o quien tiene la ventaja para poder dirigir el partido Honduras vs México?

El salvadoreño Iván Barton me parece que es de los más experimentados, los que fueron al Mundial, el de Estados Unidos Ismail Elfath también son los más capaces en este momento, porque de Centroamérica, a lo mejor se van por un árbitro de Canadá o un caribeño, no lo sé, lo que sí tiene que hacer la Confederación es mandar a los árbitros más capaces para este tipo de partidos, no solo es Honduras vs México, también está el otro, buscar lo que a lo largo del torneo hayan demostrado la calidad para arbitrar.

¿Qué le parece Said Martínez?

Said a mí me parece un buen árbitro, pero lamentablemente en el Mundial no le dieron oportunidad, y se me hizo una barbaridad por parte de la FIFA llevarlo y no darle ningún partido, pero es un buen árbitro, recién estuvo en los juegos Olímpicos, pitó final de Copa Oro, me parece uno de los más capaces, el posiblemente vaya al otro encuentro.

Tampoco la confederación está llena de referís buenos, hay mucha irregularidad. Pero Said es de los más confiables que tiene la Confederación, y seguramente lo estaremos viendo en los próximos encuentros.

¿Qué es lo más destacable de Said para usted y el punto que tiene que mejorar?

Mejoró bastante. Yo cuando lo comencé a ver notaba cierto nerviosismo, dudas, cuando dirigía con cierto miedo y ha mejorado bastante, hoy es un silbante más maduro, el tiempo y los partidos ayudan, hoy me parece que es un profesional con más madurez, más consciente que sabe manejar la presión de los partidos, ya se dieron unos buenos resultados en Juegos Olímpicos y no tengo dudas que pueda ir al Mundial.