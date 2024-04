Fenafuth confirma sede para el Honduras vs Cuba, ¿cuándo y dónde se jugarán los amistosos antes de la eliminatoria?

El fútbol sigue a pesar de la eliminación de Honduras

Recordemos que el objetivo principal es la Copa del Mundo, estamos dolidos por no asistir a la Copa América, pero estábamos claros que ir sin 11 jugadores era bien complicado. Los muchachos que estuvieron hicieron todo el esfuerzo, pero también pasó factura los jugadores lesionados y suspendidos, esperemos recuperar con el equipo completo el ritmo que tuvimos en el primer y segundo contra México.

¿Qué se ha hablado con el profesor Rueda tras la eliminación?

En primer lugar externarle todo el apoyo, no solo al profesor Rueda y su cuerpo técnico, sino a todo los jugadores, porque, al final, los jugadores salieron golpeados, nadie quiere estar así, el partido estuvo parejo, ellos hicieron los goles, un par de desconcentraciones y nos arruinaron la fiesta. Al final, el profesor Troglio fue puntual y correcto en decir que estas cosas pasan y que no podemos destruir un proceso, ganamos todos si vamos al Mundial, tenemos que hacer patria en este sentido apoyar este proceso, los jugadores no se olvidaron de jugar bien, son resultados que pasan en el fútbol, que estaban en el presupuesto. Le quiero decir a la gente que apoyen este proceso.

El golpe fue fuerte, ¿qué palabras puede decir Fenafuth?

Estamos dolidos, pero la federación, desde el punto de vista administrativo, funciona como un reloj, nadie puede decir que hay error en la federación en organización. Los jugadores, cuerpo técnico tienen todo, nosotros estamos al nivel de cualquier selección de Sudamérica, Europa desde el punto tecnológico y tenemos lo último en equipo, son resultados que se dan, nosotros quisiéramos que se ganara siempre, pero como dice Troglio: no es que estamos yendo constantemente a disputar torneos internacionales y salir campeones. Esto es así, tenemos muchas limitaciones, ahorita estamos arreglando las canchas, eso es básico, jugar en canchas de primer nivel.

¿Nos malacostumbramos a clasificar a mundiales de fútbol?

En el 2018 nos robaron el Mundial descaradamente. Eso lo sabe FIFA, Concacaf, lo sabemos nosotros. Nosotros teníamos que haber ido a ese Mundial. La eliminatoria pasada para el olvido, son cosas que ocurren. Repito: apoyemos todo el proceso, los muchachos van a hacer todo lo posible para darle una alegría al pueblo hondureño.

¿Dónde jugaría Honduras ante Cuba en el nuevo proceso eliminatorio?

El tema de las canchas pasa por la cancha que tenga las mejores condiciones de juego, en este momento es la cancha del estadio Nacional Chelato Uclés. El Morazán tuvo un problema con la grama, el Olímpico sigue con base de lodo y tierra, ninguna cancha tiene base de tierra. El problema es que en los meses lluviosos es imposible jugar ahí, con la remodelación que se le está haciendo al Nacional vamos a tener una buena cancha.

¿El Estadio Nacional sería la sede?

Sí. Al final no tenemos otra cancha: el Morazán no va a estar listo, el Olímpico no ofrece las condiciones de una Selección. Lo más seguro es que se jugará en el Nacional independientemente que la grada no esté terminada.

¿Está consensuado con el propio DT?

No es conjunto, esto es decisión del cuerpo técnica, la Comisión de Selecciones no entra en esto, lo escoge el cuerpo técnico. En ese sentido lo más seguro es que se jugará en el Nacional.