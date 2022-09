¡Fenafuth se defiende! Dicen que vienen conversando desde hace 7 meses con los padres de Keyrol Figueroa sobre ser convocado

El jugador ha sido renovado por el Liverpool y desde aquel momento ya tiene altas calificaciones deportivas según comenta Ramos, quien además reitera que, “efectivamente han existido varios acercamientos con el Keyrol y su familia, y vale la pena hacer una reseña que el jugador ha vivido en Inglaterra desde que tiene un año de edad (nació en Honduras), pero ha vivido fuera del país 15 años y por las mismas posibilidades que tiene Maynor, como padre les ha promovido, además de Inglaterra también en Estados Unidos, por lo que actualmente tiene tres pasaportes”, comenta.

Obviamente, los norteamericanos igual que Honduras han visto una importante oportunidad por su talento en referencia a Keyrol, “casualmente ayer estuve conversando con Maynor sobre este tema y recordábamos que en meses pasados se le había invitado para un torneo de la UEFA U-17 desarrollado en Europa y esas fechas coincidían con el periodo académico en Inglaterra y no se concretó, inclusive se nos compartió esa calendarización; finalizado el premundial U-20 seguimos hablando, porque la Federación inició el proceso U-17 y le remitimos la programación a Maynor para encontrar opciones, pero desde el ángulo de un padre su papel es guiarlos y serán los hijos los que toman sus decisiones y hay que respetarlas”, contó Gerardo Ramos.

De acuerdo a Ramos, por ahora se cuenta con una ventaja: “ya que, en las selecciones menores, no hay problema que un jugador pueda cambiar de Federación o selección, la dificultad sería que se tratara de una selección mayor, porque no habría marcha atrás”. dijo.

El administrativo de FENAFUTH subrayó que, “el tema no pasa porque la federación haya dejado de hacer gestiones, por el contrario, insisto en que ha prevalecido un diálogo fluido con Maynor y su esposa y nunca me han dicho que no, sí me ha dicho que su hijo tendría que pensarlo muy bien, y creo que todos estamos consientes que, además del pasaporte hondureño, tiene dos más de países de primer Mundo, pero nunca me han dicho que no”, confió el oficial federativo.