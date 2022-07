Gerardo Torrado, Director Deportivo de Selecciones de México, da la cara y dispara tras fracaso en el Premundial Sub-20

Duro golpe el que se ha llevado la selección Sub-20 de México tras ser eliminado por Guatemala en los cuartos de final del Premundial que se disputa en Honduras.

Los mexicanos se quedaron si boleto para el Mundial de Indonesia 2023 y sin oportunidad de clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Gerardo Torrado, exjugador mexicano y ahora Director Deportivo de Selecciones, se pronunció tras el fracaso.

“Reconocemos que la eliminación de ayer es un golpe muy fuerte, por supuesto que estamos dolidos por no poder participar en el Mundial Sub 20 ni en las Olimpiadas de 2024, el resultado de ayer se ha calificado con justa razón como un fracaso, no es el futbol que se merece la afición, ni el futbol por el que hemos estado trabajando. El resultado de ayer es vergonzoso y por ningún motivo se debió presentar”, dijo Torrado.