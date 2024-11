Honduras ahora deberá disputar una especie de repechaje ante Bermudas para clasificar a la Copa Oro 2025. Otra vez no se logró entrar al Final Four y todos los focos están en Reinaldo Rueda.

El entrenador de la Selección de Honduras tomó la decisión de no volver a llamar a Romell Quioto por “indisciplina”, ya que no atendió en tiempo y forma una convocatoria.

“La Selección es sagrada, es la bandera del país y es sagrada. Si yo tengo una fiesta que es la concentración de la Selección Nacional, usted invita a sus amigos, a la gente que usted quiere, usted les dice ‘venga’ ¿y le rechazan la invitación, no vienen a la fiesta? Usted no lo vuelve a invitar a la fiesta de su hijo, de su familia, cuando te rechazan una invitación y a las 24 horas salen otras comunicaciones”, dijo Rueda sobre Quioto .

Reinaldo Rueda ha insistido con jugadores como Douglas Martínez o el mismo Juan Carlos Obregón, quien demostró en Toluca que no está listo para este tipo de compromisos, de máxima exigencia. También ha apostado por llamar a futbolistas como Jesús Batiz o Alenis Vargas, pero no les ha dado la oportunidad. ¿Por qué será?

El no llamado de jugadores de buen nivel

En esta convocatoria para los partidos ante México, Reinaldo Rueda no llamó a jugadores que pasan por un gran momento en la Liga Nacional, como es el caso de Michaell Chirinos, Alexy Vega, Brayan Moya y hasta Getsel Montes, defensa que juega en el Herediano. Hasta “Buba” López se ha quedado afuera de sus convocatorias.

Otro de los jugadores que no fue tomado en cuenta ante México y que no se ha podido ganar una titularidad con Rueda es Bryan Róchez.

Incluso, a Róchez lo ha hecho viajar desde Angola y ha decidido no meterlo ni un tan solo minuto en los partidos. Decisiones que han sido cuestionadas por muchos.

Reinaldo Rueda no ha encontrado la manera de hacer que Honduras pueda jugar bien de visita. En sus dos últimas visitas a México, la Bicolor no tuvo ideas y menos ahorita en Toluca, donde la Bicolor se llevó un baile y fue goleada.

Reinaldo Rueda ha cometido errores importantes y en momentos cruciales. Uno de los más recordados es su decisión de poner a Jonathan Rougier como portero titular en aquel partido ante Costa Rica donde la “H” se estaba jugando su boleto a la Copa América 2024.

“Soy el máximo responsable de esta situación dura y difícil que estamos viviendo, y esa apuesta no me salió, me salió podrida”, dijo Rueda sobre Rougier.