Héctor Vargas respalda y felicita a Diego Vázquez por la contratación de Pacini como asistente de la Selección de Honduras

El entrenador del Victoria, Héctor Vargas se pronunció este viernes sobre la elección de Diego Vázquez en nombrar a Mauricio Pacini como asistente técnico de la Selección Nacional de Honduras en lo que destacó la lealtad.

“Respaldo a Diego Vázquez, porque se necesita alguien leal, lo que hizo es perfecto, trajo alguien que es de su lealtad. Es uno de los mejores valores que tiene el ser humano, y no todas las personas lo tienen”. empezó diciendo el estratega argentino.

Hay que recordar que el nombramiento de Mauricio Pacini ha sido muy criticado porque supuestamente no tenía títulos y ningún mérito de ocupar ese lugar tan importante en la Bicolor.

Con respecto a esto Vargas también comentó directamente y recordó que a un asistente que tuvo en el Marathón.

“Sabes a quién le preguntas, a alguien que tuvo cuatro años un asistente y me clavó un puñal en la espalda terrible. Si vos me decís que tengo que traer a alguien que conozco de toda la vida y no tiene nada que ver con el fútbol, me lo traigo”, comentó durante una entrevista brindada a Deportes Al Instante.