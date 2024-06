Hendry Thomas señala lo que le falta al Olimpia de Troglio y su contundente respuesta sobre si Honduras irá al Mundial

Hendry Thomas, exjugador del Olimpia, exseleccionado nacional y quien también jugó en Inglaterra con el Wigan, se encuentra en Tegucigalpa siendo parte del proyecto de “Hermanos Catrachos”, que lideran clínicas de fútbol y de vida para los niños, que son el futuro del país. Además de Thomas, en estas clínicas también participan Ricardo Canales, David Suazo, Maynor Figueroa, Víctor “Muma” Bernárdez, Hendry Thomas, Wilson Palacios y Julio César “Rambo” de León, todas leyendas del fútbol catracho.

“Queremos seguir creciendo, no queremos quedar solo con esto, queremos expandirnos aún más, ya hay llamadas para poder hacer el San Pedro, en La Ceiba, por qué no llevarlo a pueblos garífunas, Hermanos Catrachos está abierto para poder conocer talento y poderlos hacer parte de este proyecto”, dice Thomas. Hendry se tomó un tiempo para hablar sobre la actualidad de la Bicolor y también sobre el trabajo que ha realizado Pedro Troglio con el Olimpia y de las futuras generaciones de jugadores.

La entrevista con Hendry Thomas

Ya que estás trabajando con estos niños, ¿qué crees que falta al futbolista hondureño para que salga más al extranjero y a mejores ligas?

Hay que trabajar en las bases, yo en lo personal lo resumo de una manera, qué hicimos para poder llegar a dos mundiales consecutivos y qué dejamos de hacer, eso es lo que yo veo. La gente que está arriba son las personas que tienen que ver, porque Honduras hoy no tiene tantos jugadores afuera y necesitamos porque talento hay. Si no hubiese talento no hay ningún problema, pero hay mucho talento. Es una lástima que no haya muchos jugadores saliendo, no veo de menos la liga de Estados Unidos porque está creciendo, ya no puedes decir que llegan los jugadores a retirarse, es muy competitivo, lo importante es que el jugador salga y que la MLS pueda ser un trampolín para que puedan ir a Europa. Si miras la selección de Estados Unidos, son jugadores de 20 y 25 años y si revisas tienen cuatro o cinco años de estar en Europa. Creo que no tenemos que ver de menos la MLS sino buscar la manera que el jugador salga y que siga pensando en que no se puede estancar, sino crecer para ir a una mejor liga.

¿Qué te parece esta nueva generación de jugadores de Honduras? Choco Lozano, Luis Palma...

Hay una buena generación, no me gusta comparar porque son generaciones totalmente diferentes, pero están ellos. Por ejemplo, cuando estuvimos nosotros en el 2010, se hablaba del 82 y ellos son los encargados de hacer que ya no hablen de la 2010 y 2014, te lo digo porque eso es lo que decíamos nosotros. Ellos tienen que hacer el trabajo, hablar entre ellos y decir, no hay mañana, esta es la última eliminatoria que tenemos nosotros, te lo digo porque esa es la manera en que lo mirábamos nosotros. Cada entrenamiento lo hacíamos como que era el último, no te estoy diciendo que ellos no lo están haciendo, solo que son generaciones diferentes, en la cual ellos deben concientizarse en que este es un momento en el que Honduras puede ir al Mundial. ¿Qué te ha parecido el inicio de la eliminatoria y el hecho de no haber ido a la Copa América?

Hemos empezado bien, creo que hay que ser conscientes, el objetivo no era la Copa América, el objetivo siempre es el Mundial. Conociendo al profesor Rueda, si él vino es porque sabe que hay material humano y que se puede lograr el objetivo, estoy muy contento de que él esté aquí, hay que darle el apoyo, hay que hacer un nudo entre todos y apoyarnos, ahorita no es momento de estarnos criticando, es momento de ver que hay plazas que no van a participar y podríamos decir que hay más posibilidades de poder ir, no quiere decir que será fácil, vienen otras selecciones con muchas ganas y que también quieren ir al Mundial.

¿A quiénes ves tú en ese Mundial 2026? ¿Panamá, Costa Rica, Honduras...?

Honduras es uno, te soy honesto, las demás selecciones, me da igual quién vaya, como hondureño quiere que vaya la Selección, que sea el primero o que sea el segundo, no me interesa, pero que vaya Honduras. Sé que hay capacidad, ya demostramos que la tenemos, ahora hay que demostrar que estamos para pasar al siguiente nivel. De cómo pase no sé, pero que esté en el Mundial, ese es el objetivo. Si Honduras está ahí seguimos creciendo todos como hondureños. Vos conociste muy bien a Rueda, ¿es muy exigente verdad? Te lo pregunto por el tema de Romell Quioto que no ha regresado a la Selección.

El profe es muy exigente, el profe sabe, si lo va a llamar, sabe cuándo. Hay que estar tranquilo, hay que dejarlo trabajar. Si él lo tiene en la nómina, Quioto en cualquier momento va a llegar, lo único que tiene que hacer es trabajar calladito y estar listo para cuando llegue, porque puede ser que le llegue en el momento que menos crees, entonces hay que estar listo. Dejemos a profe trabajar y que Quioto haga lo mejor de él, porque si Quioto está en óptimas condiciones es un jugador muy importante para nosotros. Hay que estar tranquilos y esperar que pueda ser parte de la Selección en cualquier momento. ¿Y tus hijos cómo van con su carrera como futbolistas?

Sí, ellos están ahí, son jugadores que están queriendo trabajar, es algo que ellos quieren y eso me gusta porque es algo que viene de la sangre, lo único que les digo a ellos es que mantengan la humildad, la tranquilidad y que estén listos porque uno nunca sabe cuándo te va a llegar el momento, uno siempre debe pensar que tu momento te puede llegar mañana o te puede llegar pasado, entonces tienes que estar listo.

A mí como profesional me pasó, me llamaron y me dijeron que tenía que hacer un viaje, entonces siempre hablo con ellos de acuerdo a lo que es mi testimonio, siempre trato de hablar como padre, como entrenador y lo importante es que siempre escuchan. Ojalá que se les pueda dar, no hay prisa, sé que tienen condiciones, pero hay que trabajar. ¿Cuántos años tienen ya?

Uno tiene 18 y el otro 14. ¿Los miras en una futura Selección de Honduras o Estados Unidos?

Yo les he preguntado y ellos me dicen que les gustaría jugar aquí, pero vamos despacio, lo importante es que ellos se vayan preparando y que cuando les llegue la oportunidad estén listos, sea donde sea, pero estoy contento porque ellos me dijeron que sí les gustaría jugar aquí. Ellos están en una Academia en Miami, ya el mayor ya terminó el último año y estamos viendo para que pueda saltar a otro nivel en el fútbol. El menos continúa en otra Academia. ¿Qué te ha parecido el Olimpia de Troglio?

Yo soy olimpista y el equipo mientras siga ganando todo mundo va a estar contento. La verdad que el equipo ha arrollado, al final le costó un poco, pero Olimpia es Olimpia, tiene la casta y sabe jugar ante la presión, por eso es Olimpia. ¿Crees que es la mejor generación del Olimpia? La tuya fue espectacular, Wilson Palacios...

Para mí es muy difícil comparar, pero lo que sí te digo es que es una muy buena generación, ojalá que muchos de estos jugadores puedan salir, están en la edad de salir, que ellos puedan lograr su máximo objetivo que es la Selección y poder salir al extranjero. Ojalá que muchos de ellos puedan salir, condiciones tienen, hay que tocar esa puerta para que ellos puedan llegar hacer su carrera afuera. ¿Crees que tenemos la mejor liga de Centroamérica? Te lo pregunto por el brutal dominio de Olimpia en los últimos años.

Lo ha demostrado, a Olimpia no le ha pesado jugar afuera de Honduras, pienso que es un gran equipo, faltan algunas cosas para poder llegar a lo que se necesita que es el Mundial de Clubes, pero bueno, ellos van de menos a más, sé que cada año es más presión, pero esa presión los ha de motivar para llegar al máximo objetivo que es el Mundial de Clubes.