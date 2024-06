Víctor “Muma” Bernárdez lo advierte: debe regresar Quioto a la H, se rinde al Olimpia y mandó dardo a Motagua

El ex defensor de la Bicolor no esconde su preocupación y advierte de la competitividad que debe tener Honduras en sus partidos de preparación en las próximas fechas FIFA.

Yo no vivo acá, veo desde afuera lo que está pasando, estoy claro y no le debo nada a nadie y doy mi punto de vista de cómo veo las cosas desde afuera.

Va a llegar en su momento, yo platico con él, somos amigos y él está en una etapa de su vida con madurez y eso es lo importante. A mí me gustaba pelear y encontré la madurez tarde, pero es cuestión de tiempo y conversar. No podemos prescindir, es uno de los mejores.

¿No está haciendo bien las cosas Motagua?

Si no gana campeonato, ¿está haciendo bien las cosas?. Algo está mal ahí.

Dentro de lo que has podido observar, ¿qué están haciendo mal en Motagua?

En el Real Madrid, Florentino está haciendo bien de la cabeza, igual aquí. El Barcelona anda mal ¿por qué?. Eso es igual aquí.

¿Los directivos ponen la plata, eso no los lleva a tener la razón?

No siempre tienen la razón, pero se le aplaude y ahí es donde no estoy en la misma página de ellos.

¿Es preocupante el dominio de Olimpia?

Como motagüense que soy y ver que de nueve campeonatos, el vecino gana ocho, eso preocupa.

¿Es una tarea imposible cortar esa racha de Olimpia?

Claro que no es imposible. Pero deben de ver las cosas de otra perspectiva.

¿La idea de llegar a la Fenafuth no continuó?

No, ahí no me meto, nosotros estamos con el proyecto de Hermanos Catrachos, mucha gente no creyó y le querían poner peros al proyecto, pero nosotros como hermanos estamos muy bien y este proyecto va para largo.