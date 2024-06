¿Qué hacen en Honduras David Suazo, Wilson Palacios, Maynor Figueroa y otras ex figuras de la ‘H’?

A través de esta iniciativa, un selecto grupo de niños y niñas de 6 a 17 años tendrán el privilegio de ser entrenados por exjugadores que le dieron tantas alegrías al país, entre ellas volver a disputar una Copa del Mundo después de 28 años. Te puedes inscribir aquí: Hermanos Catrachos

“Hermanos Catrachos estará aplicando su metodología única, diseñada y probada para la edad de los atletas. Es una combinación de las mejores prácticas de las escuelas europeas de fútbol y la experiencia de nuestros jugadores estrellas en la liga Europea y Americana”, señala el sitio hermanoscatrachos.com.

Los exfutbolistas hicieron un llamado a participar en las clínicas e inscribirse en el sitio web de Hermanos Catrachos para que las jóvenes promesas sean parte de esta gran experiencia.

Wilson Palacios, por ejemplo, sabe lo difícil que es ir al extranjero sin tener un buen trabajo en las bases. “Es muy difícil estar afuera y no tener esa base que debe tener un niño y eso queremos compartir con los niños. Nosotros a veces no teníamos canchas, pelotas, ni herramientas, fue difícil. No solo es fútbol y táctica, sino la mentalidad que debe tener un niño en la cancha”, dijo a DIEZ.