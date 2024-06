Ex mundialistas de Honduras preparan nuevo proyecto: “Ha llegado el momento de devolver lo que el fútbol nos ha dado”

Luego de tanto esfuerzo para triunfar en su carrera futbolística, los ex futbolistas mundialistas de la Selección de Honduras en Sudáfrica 2010 anunciaron la formación de la organización “Hermanos Catrachos”.

Los impulsores de esta iniciativa son Ricardo Canales, David Suazo, Maynor Figueroa, Víctor “Muma” Bernárdez, Hendry Thomas, Wilson Palacios y Julio César “Rambo” de León, todos ellos partícipes de la clasificación de Honduras a Sudáfrica 2010.

Las clínicas impartidas por los ídolos hondureños se desarrollarán del 24 al 29 de junio en la Escuela Internacional de Tegucigalpa, así lo detalló Josué Vallejo, organizador de esta iniciativa.

A través de dicha organización, los exseleccionados nacionales realizarán la apertura de clínicas de vida y fútbol con el fin de compartir sus experiencias con las nuevas generaciones que anhelan con algún día poder vestir la camiseta de la Bicolor.

”Queremos dar ese poco o mucho que a nosotros nos dieron. Los muchachos podrán compartir las adversidades, las cosas que pudimos hacer para mejorar”, comenzó contando David Suazo.

Luego compartió Wilson Palacios, quien triunfó en la Premier League y quiere transferir su aprendizaje. “Es muy difícil estar afuera y no tener esa base que debe tener un niño y eso queremos compartir con los niños. Nosotros a veces no teníamos canchas, pelotas, ni herramientas, fue difícil. No solo es fútbol y táctica, sino la mentalidad que debe tener un niño en la cancha”.