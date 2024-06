Alenis Vargas, la joya hondureña del Kansas City, confiesa uno de sus sueños: “Ser un indiscutible en la Selección de Honduras”

De niño se le escapaba a su madre para ir a disfrutar con la redonda, siendo joven vio cómo dos veces se le cerraron las puertas del Real España y hoy a sus 20 años empieza a atraer los reflectores en la MLS de los Estados Unidos. VER MÁS: Keyrol Figueroa se luce con golazo ante Argentina y la prensa internacional se rinde Dos goles en 207 minutos de juego y la aparición en diez partidos en su temporada estreno con el primer equipo de Kansas City retratan el dulce momento que atraviesa el delantero hondureño Alenis Vagas. “Este equipo realmente no se caracteriza por darle tanta prioridad a los jóvenes, pero gracias a Dios lo han hecho conmigo y yo he puesto de mi parte”, cuenta Alenis, quien ha tenido como gran consejero al delantero mexicano Allan Pulido. Por supuesto, la Bicolor está entre sus grandes objetivos y más después de haber sido llamado por Reinaldo Rueda para un microciclo. Sueña con afianzarse en la H “porque no hay camisa más bonita que esa” y no esconde el anhelo de jugar un Mundial con la Selección de Honduras.

El catracho que firmó el último triunfo de Kansas, el 2-1 al minuto 85 ante Seattle Sounders, habló en exclusiva con Diario Diez para plasmar su sabroso presente. Admirador de Thierry Henry, Kylian Mbappé y David Suazo, el orgullo del barrio Barrandillas de San Pedro Sula se somete a un revelador mano a mano...

Entrevista con Alenis Vargas:

Alenis, ¿cómo está disfrutando este momento? La verdad que súper bien. Las cosas me han pasado un poco rápido, pero he sabido asimilarlo y adaptarme a la situación. Gracias a Dios pude anotar el sábado, pero no se trata tanto de pensar en mí, sino que en el equipo y en tratar de ayudar porque queremos competir. ¿Se miraba con este presente en la MLS a sus 20 años? Sí tenía esa visión, pero no esperaba que fuera tan pronto. Creo que con los nombres que hay en el club sí lo miraba un poquito difícil, pero con el tiempo y la adaptación a mis compañeros, que me han ayudado y que han hecho mejorar mi estilo de juego, lo he logrado. Todos ellos me han ayudado a acoplarme. Creo que eso ha sido parte fundamental para marcar una diferencia y saber acatar las órdenes del entrenador. Ingresó a darle el triunfo a su equipo y ya suma dos goles sin ser titular. ¿Qué significa eso? Para mí es algo muy bonito saber que tengo esa virtud. Gracias a Dios a mí el gol se me da. De a poco voy agarrando confianza a la hora de patear porque, como joven, a veces tenía ese miedo de si no entraba o si fallaba. Tenés miedo de atreverte por el que te van a decir tus compañeros, pero ese no ha sido mi caso, sino que es al contrario porque aquí me invitan a que pruebe.

¿Es cierto que los estadounidenses son mucho de animar y no tan críticos como los latinos? Exacto, creo que ese es el tipo de mentalidad que ellos tienen. También tengo compañeros de varios países que te dan esa confianza. La diferencia de aquí respecto a nuestros países, como los centroamericanos, es que acá si fallás o perdés una bola no esperan la perfección, simplemente esperan que sigás intentándolo hasta que podás dar en el clavo. ¿Qué le ha dicho el técnico Peter Vermes? Desde el inicio de pretemporada, él siempre fue claro y me dijo: “Vas a tener que trabajar para ganarte tu puesto”. Creo que ahora no se lo pongo nada fácil porque todas las semanas trato de ser uno de los mejores en las prácticas. Yo lo tengo marcado en mi cabeza: yo entreno como si voy a jugar, aunque sepa que no voy a tener minutos. Creo que eso ha marcado diferencia, al igual que la disciplina. Este equipo realmente no se caracteriza por darle tanta prioridad a los jóvenes, pero gracias a Dios lo han hecho conmigo. Pero también no solo es que lo han hecho, sino que yo he puesto de mi parte para que todo sea así y más ahora dándoles triunfos y siendo alguien con el que pueden contar en los partidos. Que rinda en un equipo que no tiene como gran objetivo sacar jóvenes, ¿le da más méritos a usted? Del plantel soy el menor. Tengo un compañero de 21 o 22 años, pero yo con 20 trato de empujarlos. Yo cre que tengo esa cualidad de liderazgo, me gusta ser un líder. Es un orgullo muy grande el estar jugando aquí en este equipo. Tengo amigos del segundo equipo que estuvieron en el primero y no les dieron mucha oportunidad; hablo con ellos y me dicen: “Lo que estás haciendo es muy bueno porque miranos a nosotros, que estuvimos allí y quizá jugamos dos partidos en un año”. Eso habla muy bien de mí y de la confianza que el técnico me ha depositado. ¿Quién es el compañero que más lo aconseja? Realmente me llevo mucho con Allan Pulido. Creo que es un ejemplo a seguir; aparte de ser latino, también está ayudando siempre. Es de los que se queda haciendo trabajos extras. Creo que es de los ejemplos que uno se pega y me quedo con él entrenando. Otras veces, como quizás ya la edad le pasa factura, se va rápido al camerino, pero yo ya me quedé con esa costumbre de estar haciendo algo extra. También ya tengo el hábito de llegar temprano y ser el primero o de los primeros en llegar al entrenamiento para hacer gimnasio y ese tipo de cosas. Es uno con los que mejor me llevo y es uno de los que mejor me ha recibido.

Háblenos de su familia, ¿qué le dicen su papá, mamá y hermanos? Mi mamá vive en Nueva York con dos hermanos menores y mi papá sí está en San Pedro Sula. Están alegres y orgullosos, pero mis padres siempre me mantinen humilde y creo que por eso es el hambre de triunfar que tengo; siempre tratan de mantenerme con los pies en la tierra. Yo sé que están orgullosos, pero no me lo dicen. Yo sé que estoy haciendo cosas importantes, pero el camino apenas empieza. Los entrenadores que me tuvieron en el segundo equipo van a los entrenamientos y, si les toca gritarme como lo hacían el año pasado, lo hacen y les hago caso igual. La familia está alegre; ya empecé a contar camisas porque ya me pidieron y ellos son un montón ja, ja, ja. A propósito de familia y orígenes, usted es de San Pedro Sula, ¿verdad? Sí. Mire, yo nací en la colonia Honduras, pero terminé de criarme en el barrio Barandillas. Pequeño a veces me le escapaba a mi mamá, porque era estricta, para ir a jugar al Atlético Marte. Cuando ya crecí estuve en Leones. En 2020, después de pandemia, fui a prueba por segunda vez a Real España y me rechazaron otra vez, aunque en la última estuve más cerca de quedarme en Reservas. Llegó Cocli Salgado para llevarme a la academia y llevó a cinco jugadores a las Reservas de Olimpia. Estuve un año en Olimpia, luego me tocó salir a Costa Rica y de allí a Estados Unidos. Acá estoy.