$!Hernán “Bolillo” Gómez se juega el contrato en la Selección de Honduras en el cierre de la octagonal de Concacaf

Increíblemente y por la premura de no tener entrenador tras la salida de Fabián Coito debido a los malos resultados en la eliminatoria, la Fenafuth hipotecó a la Selección Nacional al darle al técnico Hernán “Bolillo” Gómez, contrató hasta el siguiente proceso sin ver cómo se comportaría en el cierre de este fallido proceso.

Si Honduras no logra sumar, el colombiano ha demostrado que no es capaz de levantar una selección en crisis. En lugar de ir avanzando en el proceso, la Bicolor se ha venido abajo. Además, se mide a dos equipos en esta triple fecha, que buscan su pase al Mundial, Panamá y México.

Rafael Villeda Comisión de Selecciones.

3 puntos suma Honduras en este proceso eliminatorio y se consiguieron en la etapa de Fabián Coito al empatar de visita contra Canadá, El Salvador y frente a Costa Rica en casa.

LO QUE ESPERAMOS DELA H EN EL CIERRE PARTIDOS

UN CIERRE DIGNO

Aunque Honduras esté eliminada, Bolillo no puede relajarse, pues de cinco partidos dirigidos no ha ganado ninguno. Aunque los primeros que dirigió con Panamá y Costa Rica se fallaron por errores individuales de Maynor Figueroa y Luis Buba López.

NO MÁS JUSTIFICACIONES

El colombiano se ha justificado que este proceso no es su responsabilidad, sino que lo heredó de Fabián Coito, pero ya tiene el 45% de partidos dirigidos, contra Panamá iguala los que entrenó el uruguayo. Ya no hay excusas, pues su trabajo no se ha visto.

YA URGE GANAR

La obligación del colombiano es hacer ganar a la Selección, convocar a los mejores futbolistas y en estos tres partidos, frente a Panamá (visita), México (en casa) y Jamaica (visitante) y sumar mínimo 4 de 9 puntos, pues la responsabilidad desde noviembre es totalmente suya.

EVITAR GOLEADAS

Evitar recibir palizas como le pasó en la pasada fecha FIFA contra Canadá y Estados Unidos, pues esto sin duda afectaría el ranking FIFA, mismo que es tomado en cuenta para las competencias de Concacaf y al devaluarse la Bicolor, los legionarios lo sufren ya que en algunas ligas piden este requisito para fichar futbolistas.

TAREA COMPLEJA

Honduras enfrenta en este cierre de la octagonal a dos selecciones que se juegan el pase al Mundial, Panamá y México. La Bicolor llega mermada al no contar con jugadores de peso que juegan en Europa como Antony Lozano (Cádiz), Alberth Elis (Bodeuax), Deybi Flores (Panthrakikos), Luis Palma (Aris), además de Bryan Moya de Olimpia.