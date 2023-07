Hernán Medford dice que Honduras perdió “respeto” y expone el problema que comparte con Costa Rica

Medford quiso imponer el cambio generacional en el combinado absoluto, pero no aguantaron su idea, y las consecuencias llegaron tiempo después. Esto mismo pasó en Costa Rica, donde también sufren una actualidad gris consecuente al tema.

”Costa Rica no anda bien, son dos años de una selección que no sabe a lo que juega, es una crisis. Luis Fernando Suárez es un buen entrenador, pero la verdad es que la actualidad dicta que no andamos bien. No se ha sabido hacer el cambio generacional. Cuando estuve en Honduras lo quise hacer, pero para hacerlo se debe sufrir y no lo pudieron hacer. Al irme se los señalé y del día que me fui para acá no se ha visto como la H que tenía respeto”, dijo el histórico tico en entrevista con Isabel Zambrano.