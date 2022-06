Honduras es líder: Tabla de posiciones del Grupo C, las probabilidades en Liga de Naciones y cuándo vuelve a jugar la Bicolor

La Selección de Honduras sorprendió en el estadio Olímpico de San Pedro Sula en la tercera jornada de la Liga de Naciones de Concacaf al vencer 2-1 a Canadá, la mejor escuadra de la actualidad en el área.

Esta victoria le da a los centroamericanos su virtual boleto a la Copa Oro 2023 y necesita de un empate o victoria en marzo de 2023 ante los mismos canadienses o bien que los norteamericanos derroten a Curazao en su visita a la isla para ratificar su presencia.

Honduras se ha quedado líder del grupo C de Liga A con seis puntos a falta de un partido, su principal amenaza es que a Canadá aún le restan dos encuentros, pero si la H les gana o empata en su visita en 2023 ganarán el grupo y avanzarán a las semifinales de Liga de Naciones.

Actualmente los de la “Hoja de Maple” se quedan con tres puntos en el segundo puesto y Curazao tercera también con tres, pero con una peor diferencia de goles.

La única forma que Honduras descienda la Liga B y complique su pase a Copa Oro es que pierda contra Canadá con un marcador con diferencia de dos goles en su contra y que Curazao consiga una victoria contra los mundialistas, esto dejaría con seis unidades a los tres equipos, pero la H perdería la serie particular contra los dos y le tocaría ir a una ronda preliminar con otras once selecciones de la Liga B y C para pelearse los últimos cuatro boletos a Copa Oro.

¿CUÁNDO VUELVE A JUGAR HONDURAS?

Pese a que en competencias oficiales Honduras volverá a la actividad en marzo de 2023 contra Canadá en esta misma Liga, la Federación ha anunciado que hay dos partidos amistosos que se disputarán en septiembre de este año, aunque no están confirmado los rivales.

PARTIDOS RESTANTES DEL GRUPO C

25 de marzo de 2023: Curazao vs Canadá (Estadio Ergilio Hato)

28 de marzo de 2023: Canadá vs Honduras (Ciudad por definir)